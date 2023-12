Antes de matar uma mulher de 25 anos, o criminoso avisou e cumpriu a ameaça: "eu disse que ia te matar". A vítima foi ferida com um golpe de faca no pescoço e não resistiu. O crime foi em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, neste sábado (2/12).

Conforme relatos de testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, os dois conversavam na calçada quando a mulher pediu ao homem, de 45 anos, um cigarro. Por ali ficou até que o autor voltou chamando a vítima para ir para outro lugar. Diante de sua negativa, os dois iniciaram uma briga, e o homem atingiu a mulher com a faca.

O criminoso foi encontrado e detido. Ele assumiu a autoria do ato e disse aos militares que havia deixado a arma do crime em um terreno baldio, depois que o pai perguntou sobre o objeto.

A PM acabou achando a faca com o pai, escondida e limpa. O homem também foi preso por fraude processual.