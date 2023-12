Inaugurado em 1944, o imóvel em estilo art déco tombado localizado no Bairro Santa Tereza, na Região Leste, mantém viva a tradição dos cinemas de rua de Belo Horizonte, sendo um dos últimos exemplares da espécie. Antes de ser cinema, o local era uma carvoaria e, depois, chegou a funcionar como casa de shows.

As obras do prédio foram iniciadas em 16 de fevereiro de 1943 e concluídas em 31 de março de 1944 executadas pela Construtora Minas Moderna na praça Duque de Caxias, importante ponto de encontro do bairro. Substituindo uma carvoaria, o cinema foi inaugurado em 20 de maio de 1944 em uma cerimônia especial que contou com a benção de um padre e duas sessões inaugurais do filme “O conde de Monte Cristo”, uma às 19h e 21h. O nome do cinema foi resultado de um concurso cultural, que teve como vencedora a Sra. Berta Costa. A partir da década de 1970, com a popularização da televisão e o declínio dos cinemas, o Cine Santa Tereza foi fechado em 12 de fevereiro de 1980.

Com o encerramento das atividades, a casa noturna “Santa Thereza Cine Show” foi inaugurada em 1984, sendo substituída em 1987 pela casa de show Casablanca, com um perfil mais clássico recebendo orquestras, shows de cantores românticos e escolas de dança de salão. Nos anos seguintes, entre 1984 e 2003, outras casas de show foram inauguradas no local, sendo elas a Lambateria, a Trash e a Comics Dancing Pub. Em 2003, o espaço foi ocupado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH), que, com a demanda da população por espaço relacionados às artes, entretenimento e lazer, decidiu ocupar o espaço com um Centro Cultural no Bairro Santa Tereza. O cinema conhecido e amado hoje foi inaugurado no dia 26 de abril de 2016, com a intenção de ser um local de difusão, circulação e criação artística de linguagem audiovisual. É assim que o espaço funciona até hoje, com a exibição de diferentes filmes, com sessões entre quarta-feira e domingo das 16h às 21h. A programação é de extrema qualidade e totalmente gratuita.



O Cine Santa Tereza fica na Rua Estrela do Sul, 89, Bairro Santa Tereza, telefone 31 3277 4699.

Vista do alto do edifício Acaiaca, no centro de Belo Horizonte Túlio Santos/EM

Vista deslumbrante no Centro

A vista do alto do edifício Acaiaca, no centro de Belo Horizonte, é deslumbrante. Os administradores do terraço, no 25º andar, realizam esporadicamente um evento pago que tem a vista emoldurada da cidade ao cair da tarde. Para vivenciar o que eles chamam de experiência cultural e histórica, o ingresso custa R$ 100. Dia 20 de dezembro é a última edição do ano. Trata-se de um fim de tarde no terraço do prédio, onde as fotografias são promissoras. Informações históricas sobre a edificação em estilo art decó são compartilhadas. Dali se tem a vista de vários ícones da capital mineira. Durante o pôr do sol, um músico performa ao vivo no saxofone. Água, café e petiscos estão inclusos no pacote, além de uma taça de espumante. O passeio começa às 17h30. Informações no telefone 31 98402-6758

Transtorno no metrô

O metrô voltou a apresentar problemas ao longo do domingo. Por motivos de obra de revitalização dos trilhos, usuários tiveram que fazer baldeação no trecho entre as estações Eldorado e Calafate. O tempo de espera das viagens também foi prejudicado. A administração do metrô informou que a alteração seria realizada somente no final de semana. "Na via permanente, haverá a substituição dos trilhos, dos aparelhos de mudança de via e dos lastros. A revitalização também abordará a troca de dormentes de concreto e de madeira e suas respectivas fixações, entre outros processos. Os usuários do metrô vão sentir os grandes benefícios que esta revitalização trará, como a diminuição de ruído durante as viagens e o aumento da velocidade dos trens, que possibilitará a diminuição do tempo de percurso entre estações, além da diminuição de atividades corretivas no horário operacional", explicou a Metrô BH.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha