Com a descoberta da Polícia Federal, prejuízo do INSS se reduzirá em mais de R$ 1 milhão

A Polícia Federal, em conjunto com a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista do Ministério do Trabalho e Previdência - CGINT, deflagrou na manhã desta terça-feira (28/11), a Operação Perdizes, que tem como objetivo desarticular associação criminosa voltada a fraudar os cofres da União e que gerou prejuízo estimado aos cofres públicos de R$ 1,6 milhão.

Três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de Justiça das cidades de Perdigão e Curral de Dentro, no centro-oeste mineiro.

Laudos de biometria forense da PF permitiram a identificação de pessoas fictícias, criadas pelo grupo criminoso através da falsificação de certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência, para a obtenção da vantagem ilícita previdenciária.

As fraudes praticadas são, na maioria, benefícios de amparo ao idoso de baixa renda. O trabalho de investigação conseguiu localizar os benefícios fraudados, possibilitando a identificação de outros integrantes do grupo criminoso, que deverão sert autuados pela prática dos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa, cujas penas variam de dois anos e quatro meses a nove anos e sete meses.