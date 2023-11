A Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau) de Uberaba, no Triângulo Mineiro, inicia a semana com um novo comando. Segundo a Prefeitura de Uberaba, por determinação da prefeita Elisa Araújo, José Waldir de Sousa Filho foi demitido devido aos sucessivos aumentos nas contas de água da população e ausência de solução para o problema. “Como prefeita, determinei a troca do atual presidente para que a gente tenha uma gestão alinhada com a da minha equipe. A população de Uberaba está em primeiro lugar”, declarou a prefeita.

No lugar de José Waldir, assume a autarquia Rui Ramos, que a partir de agora acumula a presidência do Codau com a interinidade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedec).

A prefeita garante que disse ao agora ex-presidente da Codau ser inadmissível qualquer aumento para população. Ela solicitou um estudo do caso porque várias pessoas se sentiam prejudicadas. “Tentamos diversas alternativas, mas a situação e a forma como tem sido conduzida a empresa ficaram insustentáveis”, finalizou Elisa Araújo.

Alinhadas com a administração municipal

Por outro lado, por meio de nota divulgada, o ex-presidente da Codau, José Waldir de Sousa Filho, disse que suas ações sempre foram alinhadas com a administração da prefeita Elisa, desde 2021, quando fizeram parte do planejamento da cidade.

“Ressalto que todas as ações sob minha liderança foram alinhadas com as diretrizes da administração municipal, visando sempre o melhor para Uberaba. Fizeram parte do planejamento estratégico da gestão municipal desde 2021. As recentes alegações, que resultaram em minha exoneração, não refletem a integridade e o comprometimento que caracterizaram minha atuação”.

José Waldir considerou também que como presidente da autarquia, priorizou a inovação e a sustentabilidade, levando a Codau ao reconhecimento nacional, através de seu “patamar de excelência” e a implementação de projetos pioneiros. “Implementamos sistemas avançados e projetos pioneiros, como o ‘Águas Cristalinas’, sempre pautados pela integridade, transparência e respeito aos princípios éticos. A redução das perdas de água, a economia gerada pela adoção de fontes de energia sustentáveis e o reconhecimento através do prêmio ‘Cidades Inteligentes’ são reflexos de uma gestão que sempre buscou o equilíbrio entre eficiência operacional e responsabilidade ambiental”, alega.

“Vim para somar”

O novo presidente da Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (Codau), Rui Ramos, afirmou que aceitou o desafio com o objetivo de somar. “A Codau é uma das maiores empresas de saneamento do Brasil e exemplar. Quero contar com o apoio de todos vocês”, afirmou o novo presidente.

Rui Ramos se formou em engenharia civil em São Paulo há 50 anos. Trabalhou na área da construção civil por 12 anos e foi diretor de usina de açúcar e álcool por 35 anos. Depois de aposentado, foi prefeito de Pirajuba por dois mandatos e também ocupou o cargo de vice-presidente da Associação Mineira dos Municípios.