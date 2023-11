A nascente fica no município de São Roque de Minas, região Oeste do estado e o montante deve servir para obras de revitalização

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), anunciou o repasse de

R$ 70 milhões para a preservação da nascente do Rio São Francisco, no Parque Nacional da Serra da Canastra. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (23/11), junto do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Leia também: Ufop vai investigar qualidade da água fornecida aos alunos

A nascente fica no município de São Roque de Minas, Região Oeste do estado, e o montante deve servir para obras de revitalização. “Nós estamos, hoje, anunciando uma grande obra de revitalização, de proteção das nossas nascentes. Obras de infraestrutura, obras de mobilidade, na ordem de R$ 70 milhões, na nascente do Rio São Francisco, no município de São Roque, na Serra da Canastra, que é uma obra muito desejada ao longo de muitos anos pelo nosso estado de Minas Gerais”, declarou Pacheco.

A verba, segundo Waldez, será liberada por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

De acordo com ele, a licitação será realizada ainda neste ano e as obras começam em 2024. Góes destacou que a medida trará benefícios ambientais e econômicos para Minas. “Desde o dia que assumi que ele pautou essa obra, esse empreendimento, como um dos empreendimentos importantes para Minas, para São Roque, para a Serra da Canastra. Tanto para a preservação do São Francisco, mas também para valorizar a mobilidade e também o potencial turístico dessa região”, afirmou o ministro.

A reunião sobre o anúncio da liberação da verba foi realizada na Presidência do Senado e contou com as presenças, além do ministro, do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Moreira, do Superintendente Regional da instituição em Montes Claros, Marco Antônio Câmara, e do ex-deputado federal Renato Andrade.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa