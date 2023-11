O Sabia Não, Uai!, série especial do Estado de Minas sobre histórias da cultura mineira, lançou esta semana a versão em podcast do conteúdo produzido para o programa Acelerando Negócios Digitais, parceria do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ) e da Meta com diversas associações brasileiras de mídia, como Abert, Aner, ANJ, Ajor, Abraji e ABMD.

O especial Sabia Não, Uai! mostra de um jeito descontraído e didático histórias e curiosidades relacionadas a Minas Gerais. A produção desta temporada traz reportagens semanais em vídeo e texto para as versões digital e impressa do EM. O podcast, porém, ganhou edições diárias neste mês de lançamento e já está em seu 10º episódio.

“O sucesso do Sabia Não, Uai! mostra a importância da produção de conteúdo para diferentes plataformas e no investimento em uma linguagem familiar a um público que está disposto a consumir informação mas não em um formato tradicional”, afirma Carlos Marcelo, diretor de redação do Estado de Minas.

O podcast Sabia Não, Uai! terá quatro episódios bônus nesta temporada, com histórias inusitadas, como a de uma brincadeira feita por um telegrafista que, nos anos 1950, fez uma cidade mineira ser o assunto mais comentado do Brasil devido a um suposto pouso de disco voador. Em outro episódio extra, vamos mostrar a origem de uma região de BH que é mais antiga que a própria capital.

A produção do Sabia Não, Uai! é feita pelo Núcleo de Criação Multimídia do EM e conta com o apoio do vasto material disponível na Gerência de Documentação e Informação (Gedoc) do jornal, arquivo com todas as edições desde o lançamento, em 7 de março de 1928, além da coleção completa da revista O Cruzeiro e do Diário da Tarde.

O acervo reúne ainda fotos originais e exclusivas sobre Belo Horizonte e Minas Gerais, assim como vídeos da TV Itacolomi que foram digitalizados em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio do Museu da Imagem e do Som (MIS).

Apoio internacional

O Sabia Não, Uai! participou do processo de seleção do programa Acelerando Negócios Digitais deste ano, que escolheu 160 projetos de mídia no país, sendo 80 de organizações e 80 de jornalistas independentes. Os veículos jornalísticos beneficiados são de 20 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, abrangendo todas as regiões do país. Em Minas, o Sabia Não, Uai! e outros cinco projetos foram selecionados.

Em 14 de novembro, a equipe do Núcleo Multimídia apresentou os resultados do Sabia Não, Uai! durante evento de encerramento do programa do ICFJ, no Rio de Janeiro. O projeto foi um dos escolhidos como caso de sucesso para participar dos painéis de debate do Acelerando Negócios Digitais.

Denys Lacerda, Mannu Meg, Larissa Kümpel, Layane Costa e Ana Clara Parreiras produzem e editam o Sabia Não, Uai!, sob a coordenação do editor-assistente Rafael Alves Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

“Como mentora do projeto por cinco meses, estou extremamente orgulhosa do lançamento desta série. Foram testados diversos formatos, roteiros e abordagens para garantir que cada episódio seja envolvente e atraente para o público. Através de feedbacks e análises constantes, a série foi se aprimorando destacando a riqueza cultural e histórica de Minas Gerais”, afirma a jornalista Luciana Cardoso, mentora do projeto pelo ICFJ e Meta.

Um dos episódios desta temporada do Sabia Não, Uai! que teve grande destaque e repercussão nas redes sociais conta a história da igreja e do cemitério que existiam no antigo arraial do Curral del-Rei, mas que quase foram apagados da história de Belo Horizonte após a construção da capital mineira. O vídeo e a reportagem relembram a importância do Largo do Rosário para a cidade e nosso estado.

A história da acirrada disputa entre BH e outras quatro municípios pelo título de capital mineira, no fim do século 19, também movimentou as redes sociais com milhares de comentários favoráveis de leitores nas redes sociais, em especial no perfil do Estado de Minas no TikTok.

Disputa acirrada

A concorrência do programa Acelerando Negócios Digitais deste ano foi grande, com 1.534 participantes, de todos os estados, representando 254 cidades brasileiras e 473 organizações. O projeto oferece suporte a veículos midiáticos de diferentes tipos e tamanhos, de pequenas rádios a grandes empresas de TVs, passando por diferentes jornais impressos e organizações de jornalismo digital, mas com uma preocupação de estimular a diversidade regional.