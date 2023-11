Você sabia que Belo Horizonte tem um Cristo Redentor para chamar de seu? A aproximadamente 440 quilômetros do monumento original, cartão-postal do Rio de Janeiro (RJ), a versão belo-horizontina é um ponto importante do Bairro Milionários e de toda a Região do Barreiro. E também oferece vista privilegiada ao visitante. Aliás, ela foi determinante para a escolha do espaço que abriga o Cristo do Barreiro. Construído em 1956, o monumento foi instalado em área que fica a uma altitude superior a mil metros, o que favorece a apreciação de belas paisagens.



A obra foi feita em sua maior parte em alvenaria, com uma altura de 11,8 metros, sendo que a cabeça mede 1,8m e o restante do corpo 10m. O projeto é do engenheiro Mozar Moreira da Silva, e o abraço do Cristo mede 13,5 metros. A estrutura foi construída no local, sendo que as mãos e a cabeça foram esculpidas por João Scuotto.



A base ocupa uma área de 4 metros quadrados de uma praça nomeada em homenagem à escultura que o espaço ostenta. A Praça do Cristo se tornou uma boa opção para aqueles que querem apreciar o conjunto de bairros e serras do Barreiro, permitindo uma vista ampla da grande cadeia de montanhas da região. No local é possível ainda encontrar uma ampla área de convivência que se tornou um importante ponto de visitação da capital.



Após 67 anos da inauguração, a Praça do Cristo passou por obras de reforma, finalizadas em julho. A estátua também foi restaurada e a pintura renovada. Os trabalhos duraram cerca de 10 meses, com investimento de R$ 1,1 milhão, provenientes de recursos próprios da prefeitura e também de verbas via Ministério do Turismo. Os serviços incluíram a recuperação da calçada portuguesa do platô superior da praça, e dos bancos.



Foram ainda implantadas pista de caminhada, área para equipamentos de ginástica, espaço para brinquedos com piso emborrachado, paisagismo, bebedouro, lixeiras, rebaixos para acessibilidade, adequação da escada e área de apresentações. A revitalização era uma reivindicação da comunidade, que hoje encontra uma praça mais bonita e com mais opções de lazer. n

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho