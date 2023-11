Um homem, que não teve a idade divulgada, ficou ferido após um acidente na rodovia MG-338, em Barbacena, na região do Campo das Vertentes, na noite desse sábado (18).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 21h na altura do KM 08 da rodovia. O homem dirigia uma caminhonete Toyota Hilux, no sentido da cidade de Campolide, quando perdeu o controle e bateu em um poste de energia, vindo a capotar em sequência.

Os militares foram acionados e retiraram o motorista que ficou preso no veículo. Ele estava consciente e tinha ferimentos no rosto.

O rapaz foi encaminhado para o Hospital Regional de Barbacena em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).