O sábado (18) pode ser marcado por temperatura recorde em Belo Horizonte. Em uma longa semana de muito calor, com os termômetros passando da casa dos 37ºC todos os dias, a Defesa Civil da capital informou que hoje a expectativa é de que a temperatura chegue aos 39ºC.

Caso realmente aconteça, essa será a maior temperatura já registrada na história da capital mineira. Segundo o órgão municipal, o atual recorde é de 38,6ºC, registrado no dia 25 de setembro deste ano.

A previsão do tempo indica que o sábado será de céu claro a parcialmente nublado. Há a expectativa de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento ao final da tarde. A temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 24ºC e a umidade relativa do ar gira em torno de 15% durante a tarde.

O calor vai diminuir no domingo (19/11), quando o céu ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, por vezes fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde. Os termômetros deverão oscilar entre 22°C e 34°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.

De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir Azevedo, a massa de ar seco que tem provocado essa onda de calor sentida nos últimos dias começa a enfraquecer e, com isso, as temperaturas máximas tendem a diminuir a partir da próxima segunda-feira (20/11).

Maiores temperaturas até 17 de novembro de 2023 em BH

38,6°C - 25/09/2023

38,4°C - 07/10/2020

37,9°C - 14/11/2023

37,9°C - 16/11/2023

37,8°C - 03/10/2020

37,7°C - 22/10/2015

37,4°C - 16/10/2015

37,3°C - 28/09/2020

37,3°C - 15/11/2023

37,2°C - 17/10/2015