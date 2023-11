Incomodado com a briga, Ruy foi tirar satisfações com Cléber no Anel Rodoviário

A Justiça de Minas Gerais agendou, para março de 2024, a audiência de instrução de Ruy Gomes da Silva, acusado de matar Cleber Augusto Esteves, após uma discussão no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, em agosto deste ano.

Na decisão, assinada pelo juiz Roberto Oliveira Araujo Silva, ficou definido que a audiência vai ocorrer no dia quatro de março, sendo ouvidas as testemunhas do crime. Como está preso, Ruy será interrogado por videoconferência.

Em nota, o advogado de defesa Nathan Nunes disse que “acredita que nessa oportunidade com a oitiva de testemunhas sobre o crivo do contraditório e ampla defesa conseguirá dar ainda mais robustez à tese de legítima defesa”. A defesa também aguarda o julgamento de um habeas corpus para permitir que Ruy responda ao julgamento em liberdade.

Relembre o caso

Ruy e Cléber estavam em uma churrascaria na região Centro-Sul de BH. Por volta das 2h, insatisfeito com o local, a vítima pediu para ir embora. Sua namorada se recusou e disse que queria ficar e avisou que estaria com o suspeito do crime. O rapaz não gostou e o casal discutiu no estabelecimento.

Incomodado com a briga, o suspeito do homicídio foi tirar satisfações com Cléber. Houve uma nova discussão e os dois chegaram a trocar socos. Seguranças da churrascaria intervieram e expulsaram ambos do local.

A briga continuou do lado de fora. Imagens gravadas pelo suspeito mostram os dois brigando e se ameaçando. Cléber estava com o carro da namorada, um Mitsubishi ASX, e foi até a casa dela, no bairro Nova Gameleira, buscar o seu veículo, um Ford Fiesta.



O autor e a vítima seguiram discutindo, desta vez via WhatsApp. Ao saber que o suspeito estava na Via do Minério, a vítima o perseguiu.

Eles se encontraram na rodovia. Ruy teria emparelhado seu carro com o de Cléber e realizado os disparos. A vítima morreu no local.