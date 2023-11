Uma jovem, de 23 anos, foi morta a facadas pelo vizinho, de 42 anos, após uma briga na noite dessa quarta-feira (15), no Bairro Floramar, região Norte de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, a discussão começou após o suspeito ter se irritado com uma ambulância que estava estacionada na rua, socorrendo a avó da vítima.

A PM foi acionada por volta das 22h e, ao chegar no local, encontrou os moradores em frente à casa da vítima, com uma poça de sangue na calçada.

Testemunhas disseram que o suspeito estava andando de carro pelo bairro e, ao passar pela rua, ficou incomodado com a presença da ambulância que socorria a avó da vítima. Ele discutiu com a família da jovem e foi para casa, dizendo que mataria alguém.

Pai e filha foram até a residência do suspeito, para tentar resolver a situação de forma pacífica. Eles conversaram e, devido ao fato de o rapaz estar muito nervoso, resolveram ir embora. No momento em que o pai virou as costas, o suspeito atacou a jovem, que estava do outro lado da rua.

Ela foi atingida por três facadas, no braço, peito e barriga. A vítima foi socorrida para o Hospital Risoleta Neves por um vizinho. Ela deu entrada na unidade de saúde sem vida.

Após o crime, o suspeito se escondeu dentro de sua casa e disse que mataria quem tentasse entrar na residência. Os policiais o encontraram atrás do portão de entrada, com uma faca na mão. Após uma conversa, ele se rendeu e foi preso. A faca utilizada no crime foi apreendida.

A esposa do homem disse que não viu o que aconteceu, pois estava dormindo. Ela contou aos militares que já havia sido agredida várias vezes e toda discussão terminava em ameaças de morte. Após uma consulta, os policiais encontraram diversas ocorrências de ameaça e lesão corporal em nome do suspeito nos últimos anos.

Aos policiais, o rapaz disse que não se lembrava do ocorrido. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, que investiga o caso.