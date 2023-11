Uma carreta carregada de minério tombou e interdita parcialmente a BR-040 próximo de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais.

O acidente aconteceu por volta das 11h30, na altura do KM 604 da rodovia.

Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, as duas pistas ficaram fechadas no momento do acidente. Após os trabalhos de remoção da carga que ficou espalhada pela estrada, o tráfego foi parcialmente liberado. Os agentes agora retiram o veículo que está tombado na pista.

O congestionamento no local ultrapassa os 3km. Não há informações da dinâmica do acidente ou de feridos.