Em menos de 24 horas, a Polícia Civil de Curvelo, na Região Central de Minas, localizou e prendeu um suspeito, de 46 anos, acusado de matar, no sábado (11/11) à noite, um homem em uma fazenda em Saco Novo, zona rural da cidade.

Ainda no sábado, os policiais estiveram na fazenda, quando foram levantados vestígios do crime e dados do suspeito, a partir da informação de que funcionários da fazenda haviam entrado em atrito, resultando na morte de um dos envolvidos.

O autor do crime teria fugido a pé, sem levar equipamentos, em direção a uma região de mata. Uma operação foi montada no local, e, no domingo (12/11), os policiais receberam informações de que o suspeito estaria próximo a uma fazenda da região com um revólver, que teria sido usado no crime.

Os policiais se dirigiram ao local onde o suspeito estaria escondido. Ao ser preso, o homem confessou o crime e entregou a arma. Ele foi transferido para o sistema penal.