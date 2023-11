Um homem, de 23 anos, suspeito de assassinar a tiros uma mulher, de 46 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.



O crime ocorreu em 31 de março deste ano, na porta de uma boate, à Avenida Getúlio Vargas, no Bairro Tubalina, em Uberlândia. A prisão ocorreu na casa do suspeito, no Bairro Alto Umuarama.

Segundo os investigadores, a vítima teria chegado à boate, em companhia de um homem, e pouco depois saiu do local. E ao passar a porta, foi morta com cinco tiros, que atingiram a cabeça dela e o pescoço.



O suspeito fugiu logo depois de disparar a arma. A primeira suspeita da polícia é que o crime foi um acerto do tráfico de drogas, já que a mulher tinha ligações com traficantes.

Mas a motivação para o crime ainda não é conhecida, pois o suspeito permanece em silêncio desde a prisão ocorrida nesta segunda-feira (13/10). Ele será encaminhado para o sistema penal, logo depois de passar por um novo interrogatório.