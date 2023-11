Belo Horizonte registrou o segundo dia mais quente do ano nessa segunda-feira (13/11) e a temperatura deve continuar nas alturas. Segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica para terça-feira (14/11) é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura elevada e baixa umidade relativa do ar, à tarde.

A temperatura mínima pela manhã foi de 23°C e a máxima estimada é de 37°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 15% à tarde.

Cinco maiores temperaturas registradas em BH em 2023:

1ª - 25/09/2023 38,6°C

2ª - 13/11/2023 37,3°C

3ª - 24/09/2023 37,1°C

4ª - 12/11/2023 36,1°C

5ª - 26/09/2023 36,0°C

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte



Em Minas Gerais, a quarta-feira (14/11) é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, céu claro com névoa seca.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) as temperaturas devem variar entre a mínima de 15°C e a máxima de 43°C.