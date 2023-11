Um professor substituto do Colégio Magnum foi flagrado fumando dentro de sala durante uma aula na manhã desta segunda-feira (13).

O fato foi flagrado por alunos da escola, que estavam em horário de aula durante o ocorrido. O professor, que é substituto, acendeu um cigarro em frente aos alunos. Ele ainda teria chutado uma parede, deixando um buraco na estrutura.

Em nota enviada pela direção do colégio aos pais, o diretor confirma que o professor substituto foi afastado. “Após a apuração e conversa com o profissional, a instituição compreende que o ato infringe o código de conduta esperado para o ambiente escolar”.

A escola lamentou o ocorrido e convocou os pais para uma reunião na noite desta segunda.

Colégio se posiciona

Em nota, o Colégio Magnum informou que:

"Na manhã desta segunda-feira, 13, a direção do Colégio Magnum foi informada sobre a conduta irregular de um dos docentes que estava ministrando uma aula para os alunos do sétimo ano. Após certificar-se que os estudantes estavam bem e concluir a apuração interna, a direção afastou o profissional e os alunos retornaram às suas atividades regulares. As famílias foram informadas e todas as medidas cabíveis ao caso estão sendo tomadas. O colégio lamenta o ocorrido e reforça o compromisso em zelar pela a educação e bem-estar dos alunos."