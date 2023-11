A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai realizar um mutirão para verificar a situação vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos na capital. Nas visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), será feita uma busca ativa para identificar se há alguma vacina em atraso. A campanha vai até o dia 10 de novembro.

No momento da visita, os profissionais checam as anotações realizadas pelas equipes de Saúde nas cadernetas de vacinação, que indicam quando é necessário receber os imunizantes. Caso alguma dose esteja em atraso, o morador é orientado a procurar um centro de saúde para regularizar a situação vacinal.



Leia também: Eduardo Costa é absolvido em caso de estelionato na compra de imóvel em BH



Atualmente, BH conta com 2,3 mil agentes comunitários de saúde que realizam quase 38 mil visitas domiciliares por mês.

“É uma estratégia importante, pois os agentes percorrem as casas e identificam as pessoas que estão com a caderneta de vacinação atrasada. Além de orientar sobre a importância da vacinação estar em dia, eles compartilham informações com a equipe da Estratégia Saúde da Família, auxiliando na definição de ações para aumentar a adesão da população às vacinas”, explica o secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias.

As doses que fazem parte da Campanha de Multivacinação são aplicadas de acordo com a avaliação da situação vacinal de cada criança e adolescente. É imprescindível a apresentação da caderneta de vacinação para conferência e atualização, se necessário.