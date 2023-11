Um dos mistérios mais famosos de Belo Horizonte fica localizado no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital. Na Rua Professor Otávio Coelho Magalhães, mais conhecida como Rua do Amendoim, próxima a Praça do Papa, a gravidade é desafiada. Os carros sobem sozinhos e até a água escorre para cima. Apesar de desvendado há muitos anos, o segredo da via até hoje atrai belo-horizontinos e turistas que vão até o local ver o fenômeno com os próprios olhos.

Apesar de não possuir registros oficiais, a Prefeitura de Belo Horizonte estima que milhares de pessoas já estacionaram o carro na Rua do Amendoim para vê-lo andar sozinho ladeira acima. Se você parar o automóvel em ponto morto no local, a sensação que se tem é de que ele sobe sozinho, sem nenhum tipo de esforço mecânico ou manual. Muitas pessoas já tentaram explicar o fenômeno, e é possível encontrar centenas de teorias por aí. A mais famosa é de que, graças à grande quantidade de minério de ferro existente na região, um “campo magnético” capaz de puxar os carros é criado.

As conspirações dos moradores já foram desmentidas e a explicação é simples: trata-se de uma ilusão de ótica. O nível da via já foi medido por diversos engenheiros, físicos e curiosos que constataram que, apesar de parecer um aclive, a Rua do Amendoim é um declive. Ou seja, o carro realmente desce quando em ponto morto, mas por causa dos pontos de referência existentes no local, a impressão é de que está subindo. Uma das questões que ajudam na criação da ilusão é a Rua Juventino Dias, na esquina da rua misteriosa que, por se tratar de uma rampa muito acentuada, faz parecer que a Rua do Amendoim é inclinada. Por se tratar de perspectiva, alguns pontos da via comprovam que se trata de uma descida.

Outro mistério que circunda o local é o porquê de a rua ser conhecida como Rua do Amendoim, apesar de ter um nome oficial completamente diferente. Embora não tenha uma explicação e registros oficiais, Marco Antônio, historiador da Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura (FMC), conta que alguns veículos afirmam que o apelido está associado à ladeira que leva o nome de “Amendoim”, na cidade de São Thomé das Letras, no Sul de Minas Gerais, e apresenta a mesma ilusão de ótica. No entanto, Marco Antônio destaca que não existem documentos confiáveis que atestem essa inspiração em São Thomé das Letras, portanto, seria apenas mais uma teoria.

Mesmo com o segredo revelado, a Rua do Amendoim ainda é um passeio imperdível em Belo Horizonte. Além de ser local de um fenômeno curioso, fica perto de outros pontos turísticos que valem a pena ser visitados - como o Mirante do Mangabeiras, a Praça do Papa e o Parque da Serra do Curral.



BAZAR BENEFICENTE

NO BAIRRO SÃO LUIZ

As Obras Sociais da Pampulha (OSP) promovem, nos dias 8, 9 e 10 deste mês seu Bazar de Natal, no salão da Paróquia Nossa Senhora da Divina Providência, das 9h às 17h. Entre as peças, a maioria será de produtos de casa, como: panos de prato (bordados, de crochê, estampados), toalhas de mesa, de rosto, de mão, luvas para cozinha, cobre bolo (foto), entre outros. Toda a renda será revertida para os serviços da OSP, entre os quais uma creche que recebe 250 crianças. A igreja onde será o bazar fica na Avenida Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 1038, no Bairro São Luiz.

INCLUSÃO DIGITAL

NO BARREIRO

Entre 6 e 10 de novembro, a Prefeitura de Belo Horizonte levará aos moradores do Bairro Vale do Jatobá, no Barreiro, o “Curso de Introdução às Novas Tecnologias”, oferecido na Carreta de Inclusão Digital, da Prodabel. As aulas serão no Complexo Esportivo do Vale do Jatobá, e será uma oportunidade para quem busca mais autonomia para o uso das ferramentas digitais. Os alunos devem ter idade mínima de 16 anos e residir em Belo Horizonte. A prioridade será de moradores de vilas e favelas. O curso, com certificação, terá carga horária de 20 horas. As inscrições podem ser feita somente até hoje. A carreta de Inclusão está localizada na Av. Senador Levindo Coelho, 2.280 – Mangueiras.



PISO DA ENFERMAGEM

SERÁ PAGO EM DEZEMBRO

O pagamento dos valores que asseguram o piso nacional da enfermagem será feito no 5º dia útil de dezembro para os profissionais da enfermagem vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) que atuam nas unidades públicas estaduais, com base no repasse de recursos feito pela União. O anúncio foi feito pelo Governo de Minas. Na data, serão pagos os valores referentes ao atual mês corrente e os pagamentos atrasados contabilizados a partir de maio deste ano, data da Lei 14.581/2023, que viabilizou o pagamento do piso, onde foram estabelecidos os valores mínimos mensais que a iniciativa privada ou pública deve pagar aos profissionais da enfermagem: R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras.

*Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie