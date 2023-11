Dia com chuva na capital mineira

Segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil, o fim de semana em Belo Horizonte é de tempo nublado e chuvoso. A sexta-feira (3/11) é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde.





A temperatura mínima foi de 19°C pela manhã e a máxima estimada para a tarde é de 30°C com umidade relativa mínima do ar em torno de 50%.

Sábado

No sábado (4/11), o céu ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais sobre BH e Região Metropolitana.

Na capital mineira, os termômetros deverão oscilar entre 20°C e 31°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%, à tarde.

Domingo

A chuva deve cessar no domingo (5/11), quando o céu ficará parcialmente nublado. Os termômetros deverão oscilar entre 20°C e 32°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35%, à tarde.