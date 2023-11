Em Belo Horizonte, somente 15% das crianças até 11 anos estão vacinadas com a dose reforço contra a COVID-19. A baixa cobertura vacinal preocupa, ainda mais, entre crianças de 6 meses a 2 anos, que apenas 7,9% receberam a terceira dose. A recomendação do Ministério da Saúde é de 90% de cobertura em todas as faixas etárias.

O último boletim epidemiológico da Prefeitura de BH, publicado nessa quarta-feira (1°/11), mostra que as crianças entre 3 e 4 anos e acima de 12 anos, têm uma porcentagem maior, de 33,7% e 41,1% respectivamente.

Diante da disparada de casos de COVID-19 em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, é importante que toda a população atualize o cartão de vacina. Para as crianças, até 15 anos, há uma campanha de Multivacinação ativa até 4 de novembro.

Para aumentar os percentuais de imunizados, a vacina contra a COVID-19 é disponibilizada durante a campanha. A dose monovalente da vacina é para o público de 6 meses a 14 anos completos. Já a dose bivalente é ofertada para os adolescentes entre 12 e 14 anos, que tenham alguma comorbidade.

Nesta sexta-feira, nove centros de saúde, sendo um por regional, estarão abertos. As unidades funcionarão das 8h às 17h, exclusivamente para a aplicação de doses contra o coronavírus e outros 17 tipos de vacina.

Para colocar as doses pendentes em dia é necessário que os responsáveis apresentem a caderneta de vacinação para avaliação.

Vacinação de adultos

A cobertura da vacina bivalente na população de 18 a 59 anos de BH também não atingiu a meta de 90%. Das 1.552.116 pessoas na cidade, apenas 372.507 foram vacinadas, representando 24% de cobertura.

A porcentagem na população a partir de 60 anos é maior. Dos 485.797 idosos, cerca de 250.671 (51,6%).

Para os adultos, a vacina está disponível nos 152 Centros de Saúde, confira a lista AQUI.