Atuações do Fluminense contra o Juventude: Thiago Silva salva no fim

THIAGO SILVA - Parecia incomodado com a falta de movimentação dos companheiros. Se lançou ao ataque no fim do jogo. Quase marcou em um chute aos 39 do segundo tempo. Em seguida, salvou o time com um gol de voleio no último minuto. NOTA 7.0 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense