Atuações do Grêmio contra o São Paulo: Carlos Vinícius comanda vitória na Arena

CARLOS VINÍCIUS - Retornou ao time e foi o nome do jogo. Oportunista ao desviar uma finalização de Amuzu, que acabou virando assistência, e converteu o pênalti na segunda etapa para confirmar a vitória. Aos 21 minutos do segundo tempo, saiu para a entrada de Cristian Olivera. NOTA 9,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio