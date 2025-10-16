Atuações do São Paulo contra o Grêmio: Rafael salva atrás e meio de campo não consegue produzir

TAPIA - Foi o jogador que mais apareceu no campo de ataque do Tricolor. Teve boas participações pelo lado esquerdo ao longo da primeira etapa e até teve as melhores chances de gol. No segundo tempo, ficou mais discreto e foi substituído. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC