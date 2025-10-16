Jogada 10
Atuações do São Paulo contra o Grêmio: Rafael salva atrás e meio de campo não consegue produzir
-
RAFAEL - O goleiro foi um dos principais destaques do Tricolor na partida. Apareceu muito bem no jogo, principalmente na primeira etapa, onde fez boas defesa antes ser vazado. Não teve culpa nos lances do gol. Nota: 6,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
ARBOLEDA - O equatoriano até conseguiu apresentar uma partida sólida defensivamente, com bons números de desarmes e cortes. Entretanto, não conseguiu contagiar a equipe com seu desempenho e ainda falhou no lance que originou o pênalti do segundo gol. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
ALAN FRANCO - O argentino teve uma atuação mais tímida durante a partida, sem conseguir ter tanta força defensiva. Apesar de não ser o jogador do setor com atuação mais abaixo, foi escolhido para deixar o campo no intervalo para a mudança no esquema. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
SABINO - Foi o jogador que teve mais dificuldade no campo de defesa. Não teve um bom desempenho na defesa, dando muito espaço para o time gremista e ainda cometeu o pênalti que ampliou o marcador. Nota: 4 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
-
MAÍLTON - Ao contrário das partidas em que entrou durante o jogo, o lateral não conseguiu trazer o seu fator diferencial ao longo da partida, sendo muito discreto e não conseguiu aparecer muito. Nota: 4,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
MARCOS ANTÔNIO - Um dos principais nomes do time não conseguiu ter tanta facilidade para construir as jogadas. Muitas vezes ficava com a bola, procurava opções, mas não conseguia prosseguir com as jogadas e também não tinha muita criatividade para conseguir resolver por si só. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
ALISSON - Foi o jogador que teve mais participação ao longo da partida, aparecendo bastante pelo meio de campo. Teve um bom aproveitamento nos passes, mas não conseguiu gerar tanta objetividade e ofensividade ao time. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
-
RODRIGUINHO - Teve uma atuação bem discreta, sem conseguir aparecer bastante pelo meio de campo, tendo muita dificuldade para ficar com a bola e de criar jogadas perigosas no ataque. Nota: 4,5 - Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC
-
WENDELL - Mais uma vez, o lateral sofreu com uma lesão logo no começo do jogo e se torna preocupação no clube por conta de uma lesão. Sem nota. Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
TAPIA - Foi o jogador que mais apareceu no campo de ataque do Tricolor. Teve boas participações pelo lado esquerdo ao longo da primeira etapa e até teve as melhores chances de gol. No segundo tempo, ficou mais discreto e foi substituído. Nota: 6 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
-
LUCIANO - O atacante voltou a ter uma atuaÃ§Ã£o bem discreta, com pouca participaÃ§Ã£o no jogo e apenas uma finalizaÃ§Ã£o criada. Teve a partida marcada por conta de reclamaÃ§Ãµes e protesto contra a arbitragem do que produtividade no ataque. Nota: 4 - Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo FC Foto: Rubens Chiri/SÃ£o Paulo FC
-
PATRYCK - Ganhou a oportunidade com as baixas de Enzo Díaz, antes do jogo, e Wendell, substituído. Mostrou estar fora de ritmo, desconectado com o esquema de jogo de Crespo, e acabou falhando no lance do primeiro gol, dando condição para Carlos Vinícius. Nota: 4,5 - Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC Foto: Miguel Schincariol/São Paulo FC
-
LUCAS MOURA - Veio do banco de reservas e conseguiu até dar mais movimentação ao campo de ataque, mas não conseguiu trazer tanta eficiência para o jogo. Nota: 5,5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
-
LUIZ GUSTAVO - Veio para o campo para liberar mais espaço para os atacantes, mas não conseguiu ter tanta intervenção no jogo. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
RIGONI - Entrou nos minutos finais da partida e pouco conseguiu fazer na partida. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
HERNÁN CRESPO - O treinador com a mesma formação dos outros jogos, mas teve o baque da lesão de Wendell nos minutos iniciais. Não manter o controle do time, perdeu o encaixe depois de sofrer o gol e também não teve um bom aproveitamento nas alterações. Nota: 5 - Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
-
-
Foto: