Jogada 10
Atuações do Cruzeiro contra o Atlético: Muita raça para segurar o empate mesmo com dez
CÁSSIO – Pouco participou do jogo. Aos 22 minutos do primeiro tempo, foi atingido numa disputa na área pelo companheiro William e teve que sair por protocolo de concussão, entrando Léo Aragão em seu lugar. Já é desfalque para a próxima rodada, pois terá de ficar cinco dias em observação. NOTA 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WILLIAM – Jogou muito recuado, pois o Atlético atacou muito pelo seu setor, com Dudu, que estava inspirado no primeiro tempo, e Arana. Participou, sem querer, de um lance chave do primeiro tempo: a trombada que tirou o companheiro Cássio do jogo. No segundo tempo, correto evitando as investidas pelo seu setor. NOTA 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
JONATHAN JESUS – Fazia um bom jogo até passar mal e até vomitar em campo na metade do primeiro tempo. NO segundo tempo, muito ligado no posicionamento, rechanado a maioria das bolas. Um jogo muito bom. NOTA 7,0.
VILLALBA- fechou bem os espaços defensivos e ganhou muitos lances na área, dando segurança à defesa. Um dos melhores NOTA 7,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIKI BRUNO – Sofreu muito na marcação, pois o Atlético foi bastante incisivo no ataque. Salvou o que seria um gol de Bernard no primeiro tempo. Atuou praticamente como um zagueiro na etapa final — e jogando bem. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS SILVA – Um guerreiro fechando os espaços, principalmente depois que o Cruzeiro ficou com dez. Sai como um dos heróis, mas esteve muito perto de ser expulso por reclamação. NOTA: 7,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LUCAS ROMERO – Estava uma pilha de nervos e teve muita sorte de não ser expulso. Mas, nos desarmes e antecipações, esse quase zagueiro no clássico desta quarta-feira mandou bem. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
CHRISTIAN – Outro que foi muito mais suor na marcação do que inspiração com a bola nos pés. No entanto, é importante destacar seu papel na marcação dos homens do Galo que vinham de trás — fundamental para a Raposa segurar o 1 a 1. NOTA: 6,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
MATHEUS PEREIRA – Depois de um início em que apareceu pouco e não saiu da marcação, foi se soltando e se tornou o jogador mais lúcido do Cruzeiro no primeiro tempo. Estava no lugar certo para receber o presente de Kaio Jorge e marcar o gol do Cruzeiro no início do segundo tempo. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WANDERSON – Mais um jogo discreto, com uma ou outra participação nas jogadas cruzeirenses. Fez uma partida mais correta, ajudando na defesa. Mas foi pouco — ele é um homem de frente. Saiu aos 23 minutos da etapa final, dando lugar a Eduardo. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
KAIO JORGE – Não fez um bom jogo, caindo na pilha e até cometendo um ato lamentável: apertou a mão de Iván Román, sabendo que o jogador estava atuando com a mão quebrada. Muito feio. Na etapa final, revoltado com a marcação do escanteio que gerou o gol de Ruan, empatando o jogo para o Galo, fez gesto com a mão indicando que o time estava sendo roubado e foi expulso. O artilheiro do Brasileirão só não leva nota zero porque fez a jogada do gol de Matheus Pereira, em lance de rapidez e inteligência Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
LÉO ARAGÃO – Substituiu Cássio na metade do primeiro tempo e logo fez uma boa defesa em finalização de Bernard. No segundo tempo, defendeu bem um chute de Scarpa. O gol sofrido era indefensável. Mandou bem e deve seguir como titular na próxima rodada. NOTA 7,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
EDUARDO – Entrou aos 23 minutos da etapa final para fechar mais os espaços, substituindo um jogador de frente (Wanderson). Discreto, mas cumpriu bem a função defensiva. NOTA 5,5. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
GABIGOL – Substituiu Matheus Pereira aos 31 minutos do segundo tempo. Mal tocou na bola, já que a Raposa estava toda fechada atrás, querendo segurar o empate – e conseguiu. NOTA 5,0.
ARROYO - Entrou aos 53 da etapa final apenas para que o Cruzeiro ganhasse tempo. SEM NOTA. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
WALLACE - Outro que entrou aos 53 da etapa final. Mas tocou na bola. SEM NOTA. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
TÉCNICO: LEONARDO JARDIM – O Cruzeiro acabou envolvido no primeiro tempo, sem criatividade ofensiva. Chegou a fazer um gol no início do segundo tempo, mas logo ficou com dez jogadores, e o jeito foi tentar manter o empate, o que ele conseguiu ao fechar o time. Dos males, o menor. NOTA: 6,0. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
