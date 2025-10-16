Atuações do Cruzeiro contra o Atlético: Muita raça para segurar o empate mesmo com dez

KAIO JORGE – Não fez um bom jogo, caindo na pilha e até cometendo um ato lamentável: apertou a mão de Iván Román, sabendo que o jogador estava atuando com a mão quebrada. Muito feio. Na etapa final, revoltado com a marcação do escanteio que gerou o gol de Ruan, empatando o jogo para o Galo, fez gesto com a mão indicando que o time estava sendo roubado e foi expulso. O artilheiro do Brasileirão só não leva nota zero porque fez a jogada do gol de Matheus Pereira, em lance de rapidez e inteligência Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro