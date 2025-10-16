Jogada 10
Atuações do Vasco contra o Fortaleza: Léo Jardim e Rayan se destacam, e Hugo Moura é expulso
LÉO JARDIM - Pouquíssimo exigido no primeiro tempo, mas cresceu de rendimento na etapa complementar, quando o Vasco jogou com um a menos, e fez várias defesas importantes. No entanto, errou em algumas saídas de bola - Nota 7,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
TCHÊ TCHÊ - Começou o jogo improvisado na direita, afinal, PH e Puma jogaram pelas suas respectivas seleções nesta semana. Buscou fazer o básico e entregou isso no primeiro tempo, mas sofreu e deu muito espaço no segundo tempo - Nota 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
CARLOS CUESTA - Fez grande partida e mostrou entrosamento com Robert Renan - Nota 7,0 Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
ROBERT RENAN - Falhou em um outro lance no primeiro tempo, mas fez partida de "ok" para a boa. Não comprometeu - Nota 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
LUCAS PITON - Partida abaixo da sua média, com erros defensivos e ofensivos. Acabou substituído no segundo tempo - Nota 5,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
HUGO MOURA - Marcou corretamente, mas foi merecidamente expulso ainda no primeiro tempo por entrada dura em Guzmán - Nota 4,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
BARROS - Jogou demais: marcou bem e se desdobrou após a expulsão de Hugo Moura. Um dos melhores em campo e cobriu bem as investidas de Lucas Piton, mas quase fez um gol contra - Nota 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
PHILIPPE COUTINHO - Deu boa assistência para Rayan e teve uma ou outra jogada interessante de bola parada. No entanto, deixou a desejar, teve atuação apagada e recebeu cartão amarelo por reclamação ainda no primeiro tempo - Nota 6,0 -Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
ANDRÉS GOMÉZ - Não estve em uma noite muito inspirada, mas muito provavelmente foi o que mais correu e tocou na bola. Incomodou bem pelo lado direito - Nota 6,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
RAYAN - Fez um gol no primeiro tempo, perdeu outra chance no segundo, mas foi bem na partida - Nota 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
NUNO MOREIRA -Teve atuação tímida e precisou se dessobrar na marcação após a expulsão de Hugo Moura - Nota 6,0 Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
MATHEUS FRANÇA - Substitiu Coutinho, quando o Vasco já estava com um a menos. Mesmo com condições adversas para mostrar o seu futebol, criou a jogada que começou o segundo gol do Vasco - Nota 6,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
DAVID - Substituiu Nuno Moreira e marcou um gol na única chance clara que teve - Nota 7,0 -Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
PUMA RODRÍGUEZ - Entrou no lugar de Andrés Goméz, deslocando Tchê Tchê para o meio-campo. Chutou a bola que originou o segundo gol do Vasco, em rebote aproveitado por David - Nota 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
VICTOR LUÍS - Substitiu Lucas Piton, não comprometeu, mas acabou expulso após confusão generalizada depois do apito final - Nota 6,0 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Dikran Sahagian/Vasco
MATHEUS CARVALHO - Entrou já na reta final, no lugar de Tchê Tchê - SEM NOTA - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
FERNANDO DINIZ - Armou o time que parece ser o titular até a reta final da temporada. Viu o Vasco ter maturidade e saber sofrer mesmo após expulsão no primeiro tempo - Nota 7,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco
FORTALEZA - O Fortaleza até foi melhor no segundo tempo, mas fez muito pouco para um time que quer ficar na Série A. Jogou cerca de 60 minutos com um a mais e ainda assim sofreu dois gols - Nota 5,0 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco Foto: Dikran Sahagian/Vasco
