Atuações do Vasco contra o Fortaleza: Léo Jardim e Rayan se destacam, e Hugo Moura é expulso

TCHÊ TCHÊ - Começou o jogo improvisado na direita, afinal, PH e Puma jogaram pelas suas respectivas seleções nesta semana. Buscou fazer o básico e entregou isso no primeiro tempo, mas sofreu e deu muito espaço no segundo tempo - Nota 6,0 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco