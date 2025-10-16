Atuações do Corinthians contra o Santos: apagão em campo e pouca criação no clássico

LUCAS SILVESTRE - Substituindo Dorival Júnior, o treinador não conseguiu trazer o Corinthians para o jogo no primeiro tempo. No intervalo, até realizou substituições, mas não mudou o padrão de jogo na equipe, o que prejudicou muito o time alvinegro. Demorou para colocar Garro e Memphis e pouco conseguiu fazer para uma possível reação do corintiana. Nota: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians