Jogada 10
Atuações do Corinthians contra o Santos: apagão em campo e pouca criação no clássico
-
FELIPE LONGO - O goleiro fez a sua estreia no profissional e teve um dia infeliz. Fez defesas seguras e não teve culpa nos lances dos gols. Nota: 5 - Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram
-
JOÃO PEDRO - O zagueiro não conseguiu transmitir muita segurança no setor defensivo e teve muitos erros com a bola do pé, perdendo a posse em 12 oportunidades. Nota: 4 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
GUSTAVO HENRIQUE - O zagueiro conseguiu aparecer bem na criação das jogadas, teve um bom aproveitamento na criação e ainda teve um bom desempenho em duelos defensivos, mas não conseguiu sustentar o setor defensivo do time. Nota: 6 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
ANGILERI - O lateral teve muita dificuldade ao longo da partida. Ajudou muito pouco na marcação e errou muito na criação do jogo. Nota: 4 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
-
MATHEUZINHO - O lateral foi um dos jogadores que mais apareceu na partida, mas não conseguiu levar muita objetividade para o time alvinegro. Nota: 5,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
RANIELE - Em sua partida 100 pelo Timão, o volante demorou para entrar no jogo, comprometendo muito na marcação do time. No segundo tempo conseguiu aparecer mais, marcando o gol que descontou o marcador. Nota: 5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
MAYCON - O capitÃ£o alvinegro teve muita dificuldade, nÃ£o conseguindo ter um bom rendimento como defensor, com poucos duelos ganhos e pouca efetividade na criaÃ§Ã£o de jogadas. Nota: 4 - Foto: Rodrigo Coca/AgÃªncia Corinthians Foto: Rodrigo Coca/AgÃªncia Corinthians
-
-
BRENO BIDON - O meia não conseguiu aparecer com tanta criatividade, que é o seu diferencial pelo time alvinegro. Além de ter uma partida muito discreta, ainda prejudicou o Timão com um pênalti infantil - Nota: 4 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
HUGO - Teve uma partida muito discreta, sem tanta intervenções. Pouco conseguiu produzir em sua função e teve um jogo muito travado no meio de campo. Nota: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
GUI NEGÃO - A bola não chegou. O atacante permaneceu em campo apenas o primeiro tempo e teve apenas dez ações com bola. Faltou conseguir achar alternativas para ser mais presente no jogo. Nota: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
-
YURI ALBERTO - Autor do gol do primeiro tempo, teve uma aparição muito discreta, sem conseguir aparecer no campo de ataque e não conseguiu dar uma finalização no gol. Nota: 4 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
ANDRÉ - O volante entrou no intervalo e conseguiu dar mais dinâmica para a partida, conseguindo acelerar mais o jogo no meio de campo e aparecendo no campo de ataque. Nota: 6 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
KAYKE - Conseguiu aparecer mais no ataque que Gui Negão, mas não conseguiu trazer muita diferença para o ataque alvinegro. Nota: 5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
-
RODRIGO GARRO - O argentino voltou a jogar após um período de lesão, mas não conseguiu trazer muita mobilidade para o time alvinegro. Nota: 5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
MEMPHIS DEPAY - Depois de mais de 70 dias, o holandês voltou a atuar com a camisa alvinegra. Conseguiu aparecer em algumas jogadas, mas não conseguiu ser muito criativo. Nota: 5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
DIEGUINHO - Entrou nos acréscimos e não participou do jogo. Sem nota. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
-
LUCAS SILVESTRE - Substituindo Dorival Júnior, o treinador não conseguiu trazer o Corinthians para o jogo no primeiro tempo. No intervalo, até realizou substituições, mas não mudou o padrão de jogo na equipe, o que prejudicou muito o time alvinegro. Demorou para colocar Garro e Memphis e pouco conseguiu fazer para uma possível reação do corintiana. Nota: 4,5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
-
Foto: