Jogada 10
Atuações Internacional contra o Mirassol: erros defensivos marcam a derrota
ANTHONI - Acumulou falhas individuais em cruzamento no começo do jogo, em lance que originou o cruzamento para o primeiro gol do Mirassol, além de não defender finalização de Neto Moura, deixar o canto aberto para Reinaldo no segundo gol e aceitar chute de longe de Negueba no terceiro gol. NOTA 2,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
VITÃO – A bola aérea foi o principal problema. O segundo gol do Mirassol teve início em cabeceio na jogada que Vitão e Mercado perderam no alto. NOTA 4,5 - Foto: Foto: Divulgação/Internacional Divulgação/Internacional
VICTOR GABRIEL – As jogadas aéreas também foram um pesadelo para Victor Gabriel no primeiro tempo. NOTA 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
AGUIRRE – Deu liberdade para Reinaldo arrancar no segundo gol ao não conseguir marcá-lo. Também não teve eficiência nos cruzamentos, pelo menos dois foram para fora. NOTA 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BERNABEI – Demonstrou dificuldade para marcar Negueba, especialmente na jogada do terceiro gol do Mirassol. NOTA 3,5 - Foto :Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
THIAGO MAIA – Não conseguiu evitar o chute de Neto Moura no primeiro gol, mas compensou com seu oportunismo ao aparecer como se fosse um centroavante na área e aproveitar rebote de Muralha em falta de Alan Patrick. NOTA 6,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BRUNO HENRIQUE – Foi facilmente driblado por Reinaldo na jogada do segundo gol do Mirassol. NOTA 4,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
ALAN PATRICK – Acertou em estratégia ao cobrar falta que era próxima a área com direito a rebote para hiago Maia marcar. NOTA 5,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
OSCAR ROMERO – Não teve desempenho de destaque ao conseguir ajudar a equipe na criação de jogadas. Apareceu na partida somente ao receber amarelo por falta em Negueba. NOTA 4,0 - Foto: Divulgação / SCI Foto: Divulgação / SCI
VITINHO – Passou a ser mais presente no jogo quando o Internacional já perdia por 3 a 1, mas não teve êxito em dar trabalho para Alex Muralha. NOTA 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
BRUNO GOMES -Entrou na tentativa de dar uma melhor movimentação e manter a bola no setor criativo do Colorado. Arriscou um chute da intermediária, mas sem perigo. NOTA 4,5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
RICARDO MATHIAS - Mostrou vontade, fez algumas faltas, errou e a certou alguns passes. Chegou a marcar um gol, mas que foi anulado por impedimento de Alan Patrick. NOTA 4, 5 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
CLAYTON SAMPAIO - Teve pouco tempo em campo. sem nota - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
RAMÓN DÍAZ – Não cumpriu a expectativa com a boa atuação na vitória sobre o Botafogo. Afinal, o Inter foi um adversário frágil para o Mirassol, já que teve dificuldade pelo chão em lances de bola aérea e teve pouca criatividade. NOTA 4,0 - Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional
MIRASSOL – Foi superior ao Internacional na maior parte do jogo em diversos aspectos como organização, parte tática, técnica e ofensiva. NOTA 7, 0 - Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol
