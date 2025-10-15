Jogada 10
Atuações do Atlético contra o Cruzeiro: Scarpa, o mais regular neste 1 a 1
EVERSON – Uma boa defesa no segundo tempo e pouca coisa mais, pois o Cruzeiro finalizou pouco. Sem culpa no gol. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
SARAVIA â?? Jogo discreto, buscando evitar as investidas do Cruzeiro no primeiro tempo. Na etapa final, poderia ter tentado ir mais ao ataque, pois tinha espaÃ§o. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
RUAN – Seu mérito foi aparecer na área e fazer o gol que empatou o jogo em 1 a 1. Mas também fez um bom papel na defesa. Aprovado. NOTA 7,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
IVÃN ROMÃN â?? Jogou com a mÃ£o quebrada e foi muito raÃ§udo, nÃ£o se furtando a dividir as bolas. Foi quem sofreu a lamentÃ¡vel aÃ§Ã£o de Kaio Jorge, que apertou sua mÃ£o lesionada. E, pior, ele foi reclamado por anti-futebol e levou amarelo por isso. No geral, um bom jogo atÃ© sair, dando lugar a Hulk, quando Sampaoli resolveu deixar o time mais ofensivo. NOTA 6,5. Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico Foto: Pedro Souza / AtlÃ©tico
ARANA – Teve muito espaço para seguir ao ataque e foi uma boa opção ofensiva para o Atlético. No segundo tempo, cruzou a bola na cabeça de Ruan, que empatou o jogo em 1 a 1 para o Galo. Saiu pouco depois, dando lugar a Caio Paulista. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
FAUSTO VERA – Finalizou mal a chance que teve. Como protetor da zaga, fez um papel correto, mas nada mais ousado. Um burocrata, como sempre. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
GABRIEL MENINO – Jogo discreto no primeiro tempo. No início da etapa final, cometeu um erro lamentável, dando um passe de presente para Kaio Jorge iniciar o contra-ataque, entrando livre na área e rolando para Arthur Ferreira marcar para o Cruzeiro. Saiu aos 23 do segundo tempo, dando lugar a Nathan Abel. NOTA 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
BERNARD – Muito lúcido no ataque, caindo pela esquerda e recebendo bolas, principalmente de Arana e Dudu. Numa delas, fez grande jogada e só não marcou porque Kaiki Bruno chegou na hora certa e mandou para escanteio. No segundo tempo, perdeu em intensidade, mas foi um dos melhores. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
SCARPA – Sempre uma boa saída para distribuir o jogo e finalizar. Foi de um chute seu o lance mais perigoso do primeiro tempo, passando raspando o gol de Cássio. No segundo tempo, teve outra ótima finalização, exigindo defesa de Léo Aragão. Um dos bons nomes da partida. NOTA 7,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
RONY - Segue mal quando recebe a bola em condições de finalizar. Seguiu apático e foi vaiado quando substituído por Reinier. Não dá para entender ele como titular. NOTA 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
DUDU – Muito bom primeiro tempo, caindo pela esquerda e construindo algumas das melhores jogadas do time. Seguiu participativo (e irritando o Cruzeiro) no segundo tempo até sair aos 23 minutos, aplaudido, dando lugar a Biel. Seu melhor jogo com a camisa do Atlético. NOTA 7,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
NATANAEL – Substituiu Gabriel Menino e foi jogar na lateral, sua posição. Mas estava mal, perdendo bolas e iniciando dois contra-ataques para o adversário. Muito inseguro. NOTA 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
BIEL – Entrou no lugar de Dudu, mas não foi bem. O lance em que apareceu foi ao tentar cavar uma falta e acabou levando amarelo. NOTA 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
CAIO PAULISTA – Substituiu Arana e fez a mesma função do titular, com muito apoio, mas sem o sucesso do titular. NOTA 5,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
HULK – Substituiu Iván Román para dar maior força ofensiva ao Galo. Apareceu em três momentos, mas sem sucesso; em uma delas, pediu pênalti em lance de dividida. A fase do craque não é boa e sua presença na reserva é justificável. NOTA 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
REINIER – Entrou no lugar de Roni aos 38 do segundo tempo. Sem tempo para quase nada, além de levar um amarelo por falta em Christian. NOTA 4,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
TÉCNICO: JORGE SAMPAOLI – Seu time fez um jogo de imposição e, no primeiro tempo, Dudu e Arana mandaram bem pela esquerda, municiando principalmente Bernard. Mas o time finalizou pouco. No segundo tempo, o Galo, mesmo com mais posse, não soube ter objetividade nas finalizações. As alterações não surtiram efeito algum. NOTA 6,0. Foto: Pedro Souza / Atlético Foto: Pedro Souza / Atlético
