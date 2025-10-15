Jogada 10
Atuações do Palmeiras contra o Bragantino: Vitor Roque rouba a cena na goleada
WEVERTON - No primeiro tempo, o Bragantino atacou bastante, mas sem mandar bola perigosa na sua direção. E o gol que levou foi de pênalti. Na etapa final, pouco trabalho. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
GIAY – Acabou ficando bem mais preso na defesa, já que a maioria das jogadas do Bragantino foram pelo seu setor. Perdeu algumas disputas para Jhon Jhon e Vanderlan no primeiro tempo. Muito seguro na etapa final. NOTA 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
MURILO – Um erro de posicionamento no primeiro tempo e outro na etapa final, mas que não resultaram em nada. No mais, muito bem, principalmente ajudando Giay na marcação. E fez uma bela jogada no lance do gol da virada de Vitor Roque. NOTA 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
MICAEL - Jogo consistente na defesa, principalmente no segundo tempo, quando fechou bem os espaços quando ajudou a lateral. No primeiro tempo, quando foi ao ataque, quase marcou de cabeça. NOTA 7,0 Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.
PIQUEREZ - Muita força ofensiva, aparecendo várias vezes na área e quase fazendo um gol logo no início, além de cruzamentos perigosos. Na defesa, mandou mal ao deixar Lucas Barbosa no primeiro tempo. NOTA 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
BRUNO FUCHS - Como esperado, foi um volante que jogou bem recuado, quase um terceiro zagueiro. Mas apareceu no ataque. Fez o pênalti que gerou o gol do Bragantino no primeiro tempo (a bola bateu em sua mão), mas compensou empatando o jogo em cabeçada oportunista. Segundo tempo muito seguro. NOTA 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
ANDREAS PEREIRA - Distribuiu os passes com a qualidade esperada, mas seus lançamentos em profundidade foram cortados pela defesa, já que o Bragantino fechou bem os espaços. Perigoso nas cobranças de bola parada. Levou amarelo por simular falta. NOTA 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
RAPHAEL VEIGA - Jogo bem parecido com o de Andreas. Sem erros relevantes nos passes. Poderia buscar finalizar mais de fora da área. NOTA 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
FELIPE ANDERSON - Bom pela esquerda e tentando encaixar jogadas com Vitor Roque. Se no primeiro tempo foi tímido na finalização, na etapa final fez o golaço deste jogo de gols bonitos. NOTA 7,5. Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
MAURÍCIO - Apesar da boa marcação que o Bragantino impôs, conseguiu criar boas jogadas e, na melhor, cruzou na cabeça de Bruno Fuchs no primeiro gol palmeirense. Saiu sob aplausos na etapa final para a entrada de Flaco López NOTA 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
VITOR ROQUE - Muito acionado e sempre buscando se desmarcar, além de finalizar sempre que tivesse o mínimo espaço. Deu imenso trabalho à defesa e ainda fez um trabalho correto na marcação alta, levando o Palmeiras a recuperar algumas bolas. Além disso fez dois gols e protagonizou as jogadas de outros dois. O melhor em campo. NOTA 9,0. Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
ANÍBAL MORENO – Entrou no lugar de Fuchs aos 14 da etapa final para jogar um pouco mais à frente do que o titular. Discreto e eficiente, liberando Andreas para ir um pouco mais ao ataque. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
ALLAN – Substituiu Raphael Veiga aos 18 do segundo tempo e fez um jogo mais intenso do que o titular. Protagonizou uma jogada de cinema ao iniciar o lance do terceiro gol. NOTA 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
FLACO LÓPEZ - Entrou no lugar de Maurício aos 32 minutos do segundo tempo. Poupado pois defendeu a Argentina nesta Data-Fifa, mostrou serviço mesmo om poucos minutos, fazendo o quarto gol. NOTA 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
SOSA - Substituiu Felipe Anderson aos 32 do segundo tempo, Bons passes nas bolas que recebeu, mas sem fazer nada de muito destaque NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
EMILIANO MARTÍNEZ - Entrou no lugar de Andreas Pereira e não teve muito tempo para mostrar o seu jogo. NOTA 5,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
TÉCNICO: ABEL FERREIRA - Não deixou de reclamar, até do pênalti claro cornetou a arbitragem. Porém, mais uma vez montou bem o seu time, que conseguiu dominar a maior parte do tempo. E quando viu que o Bragantino era muito perigoso pela esquerda, jogou Murilo para ajudar Giay, recuou Fuchs e minimizou o risco. As mudanças deram resultado. NOTA 7,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: CesarGreco/Palmeiras
BRAGANTINO â?? Fez um primeiro tempo muito bom, saindo na frente e jogando de igual para igual. Mas, no segundo tempo, a defesa nÃ£o conseguiu parar, principalmente, Vitor Roque e, insegura, viu o Palmeiras golear. NOTA 6,0. Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
