Atuações do Palmeiras contra o Bragantino: Vitor Roque rouba a cena na goleada

VITOR ROQUE - Muito acionado e sempre buscando se desmarcar, além de finalizar sempre que tivesse o mínimo espaço. Deu imenso trabalho à defesa e ainda fez um trabalho correto na marcação alta, levando o Palmeiras a recuperar algumas bolas. Além disso fez dois gols e protagonizou as jogadas de outros dois. O melhor em campo. NOTA 9,0. Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino