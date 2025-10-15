Jogada 10
Atuações do Flamengo contra o Botafogo: Pedro brilha no seu jogo 300
ROSSI - Pouco precisou trabalhar. Quando testado, foi muito bem, agarrando com segurança e saindo muito bem com a bola. NOTA 7,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
EMERSON ROYAL - Fez um ótimo cruzamento para Samuel Lino, que quase abriu o placar. Foi bem tanto no apoio, quanto na defesa. NOTA 7,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
LÉO ORTIZ - Ótima atuação, chegando antecipadamente em muitos lances e tendo calma para sair jogando com maestria. NOTA 7,5. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
LÉO PEREIRA - Levou cartão amarelo logo aos 13' após derrubar Arthur Cabral em contra-ataque importante. Foi um bom "destruidor" de jogadas do Alvinegro. NOTA 7,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
ALEX SANDRO - Fez boa partida, indo até à linha de fundo em cruzamento perigoso para Luiz Araújo. Seguro na atuação. NOTA 7,0. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo Foto: Gilvan de Souza / Flamengo
EVERTTON ARAUJO - Titular pela primeira vez desde o Mundial de Clubes, levou amarelo ainda no primeiro tempo. Talvez por isso, saiu para dar lugar a Pulgar. Não comprometeu. NOTA 6,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
JORGINHO - Muito seguro no meio-campo, ditou o ritmo do jogo. Foi muito bem e aguentou os 90 minutos em alto nível. NOTA 7,5. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
DE ARRASCAETA - Boa atuação, sendo o responsável por abrir a defesa botafoguense no jogo. Com uma ótima arrancada, deu assistência para Pedro fazer 1 a 0. Cansado, saiu para aproveitar que não tomou amarelo (está pendurado) e, assim, poderá enfrentar o Palmeiras, no domingo, em final antecipada. NOTA 8,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
LUIZ ARAÚJO - Quase marcou em gol de cabeça após cruzamento de Alex Sandro. Errou o alvo, porém. Na etapa final, cresceu de produção e deixou o seu, mesmo que de direita. NOTA 7,5. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
SAMUEL LINO - Boa cabeçada para defesa de Léo Linck. No entanto, ficou apagado pelo lado esquerdo, participando de pouquíssimas ações ofensivas. NOTA 5,5. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
PEDRO - No dia em que completou 300 jogos com a camisa do Flamengo, o craque deixou o dele, superando Bebeto e chegando aos 151 gols. Ainda deu a (linda) assistÃªncia para o gol de Luiz AraÃºjo. NOTA 8,5. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
CEBOLINHA - Vive inferno astral. Afinal, entrou aos 16', mas saiu aos 34' por lesão muscular. No pouco tempo em que esteve em campo, até participou bem pelo lado esquerdo. NOTA 6,5. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
PULGAR - De volta após três meses fora se recuperando de lesão, jogador voltou a atuar pelo Flamengo e não comprometeu. Time até melhorou com sua entrada. NOTA 7,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
CARRASCAL - Entrou no lugar de Arrascaeta e foi muito bem, participando ativamente do terceiro gol do Flamengo. Cruzamento espetacular para Plata cabecear no canto e fazer 3 a 0. NOTA 7,5. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
MICHAEL - Teve a chance de voltar a atuar e ainda poderia ter marcado o quarto gol, mas errou no chute. NOTA 6,0. Foto: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo
PLATA - Mal tinha entrado em campo e já marcou seu gol. Mostrou oportunismo para se posicionar bem e, de cabeça, fazer um belo gol no Nilton Santos. NOTA 7,5. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo
FILIPE LUÃS - Flamengo se recuperou de dois tropeÃ§os consecutivos e, mesmo com desfalques, jogou melhor e mereceu a vitÃ³ria no Nilton Santos. Grande atuaÃ§Ã£o de sua equipe. NOTA 8,0. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
