Atuações do Flamengo contra o Botafogo: Pedro brilha no seu jogo 300

DE ARRASCAETA - Boa atuação, sendo o responsável por abrir a defesa botafoguense no jogo. Com uma ótima arrancada, deu assistência para Pedro fazer 1 a 0. Cansado, saiu para aproveitar que não tomou amarelo (está pendurado) e, assim, poderá enfrentar o Palmeiras, no domingo, em final antecipada. NOTA 8,0. Foto: Adriano Fontes / Flamengo Foto: Adriano Fontes / Flamengo