Atuações do Botafogo contra o Flamengo: Santi, o anjo solitário em tempos de desesperança

RJ
Redação Jogada10
    LINCK - Ficou vendido nos três gols do Rubro-Negro. Sem culpa. Ainda saiu na foto com uma defesa no primeiro tempo - NOTA: 5,5
    PONTE - Muitos mais baixos do que altos. Deu mole ao acompanhar Bruno Henrique algumas vezes e puxou contra-ataques. Muito abaixo de Vitinho e sem a segurança defensiva do lateral direito da Seleção Brasileira - NOTA: 4,5
    BARBOZA - Parecia que colocaria Pedro no bolso. Bem nas rebatidas e nos desarmes. Aos poucos, porém, foi virando o velho e imtempestivo Barboza. Foi perdendo as disputas até levar aquele cartão amarelo de praxe - NOTA: 4,0
    MARÇAL - Fazia um grande clássico, chegando duro e interceptando tramas do Flamengo. Até sair em busca de Arrascaeta e esquecer que marcava Pedro no 0-1. Voltou a falhar e errar o posicionamento - NOTA: 4,5
    CUIABANO - Note infeliz. Não cruzou certo e teve trabalho com as subidas de Royal. No fim, desistiu de marcar. E ainda tomou decisões ruins no ataque - NOTA: 2,5
    ALLAN - Demorou em algumas coberturas, errou lançamentos e deixou Arrascaeta girar na jogada de gol do time da Lagoa. Passou, aliás, lotado na marcação. Frágil no combate aos jogadores rivais - NOTA: 1,0
    FREITAS - Parece que tem um GPS quando vai distribuir o jogo. Em contrapartida, concedeu muita liberdade ao meio de campo do Flamengo e perdeu a cabeça quando a vaca foi para o brejo - NOTA: 5,0
    SAVARINO - Enfim, acordou! Mais dinâmico, participou de trocas de passes na frente, projetou-se bem e soube encontrar quem estava desmarcado. Ficou, no entanto, de "bom moço" no gol dos caras, vendo Arrascaeta jogar. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Tucu - NOTA: 5,5
    SANTI - Tomou a iniciativa várias vezes. Ágil, deixou Artur e Cuiabano em ótimas condições de conclusão. Voluntarioso, teve boa recomposição quando o arquirrival se engraçava no ataque. Cansado, no segundo tempo, cedeu a vaga para Martins - NOTA: 6,5
    ARTUR - Mal quando precisou ajudar na defesa. Teve um bote errado que quase compromete. Na frente, falhou uma conclusão que fez falta. Sempre discreto. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Jeffinho - NOTA: 2,0
    CABRAL - O de sempre. Passa o jogo inteiro brigando com os zagueiros adversários e com a bola. Na hora de arrumar algo, nada. Teve a chance do empate e foi displicente. Inútil. Ridículo. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Ramos - NOTA: ZERO
    RAMOS - A Girafa mal tocou na bola. Não conseguiu perigo nem pelo alto, sua especialidade. Ainda assim, melhor que Cabral - NOTA: 4,0
    JEFFINHO - Anulado pela marcação, entrou para fazer número - NOTA: 3,5
    TUCU - Cobrou uma falta mais ou menos perigosa e sumiu - NOTA: 5,0
    MARTINS - Não colaborou muito. Entrou quando o jogo estava perdido - NOTA: 4,0
    TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI - Deixou o meio de campo espaçado porque não tem o "5". Não conseguiu, contudo, nem minimizar o cenário devastador que vive o Botafogo. Não encontra soluções - NOTA: 3,0
