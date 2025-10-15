Atuações do Botafogo contra o Flamengo: Santi, o anjo solitário em tempos de desesperança

CABRAL - O de sempre. Passa o jogo inteiro brigando com os zagueiros adversários e com a bola. Na hora de arrumar algo, nada. Teve a chance do empate e foi displicente. Inútil. Ridículo. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Ramos - NOTA: ZERO - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo