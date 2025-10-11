Atuações do Palmeiras contra o Juventude: desfalques não fazem falta e jogadores desencantam

BRUNO RODRIGUES - Titular depois de mais de um ano e meio, o atacante mostrou porque sempre recebeu o apoio do elenco alviverde ao longo de sua recuperação. Apareceu muito bem no campo de ataque, com grande movimentação, conseguindo marcar um gol emocionante no Allianz. No segundo tempo voltou aparecer, dando o passe que gerou a assistência para o terceiro gol. Nota: 7 - Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto: Cesar Greco/Palmeiras