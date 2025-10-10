Jogada 10
Atuações do Brasil contra a Coreia do Sul: belo jogo coletivo e 5 a 0 no placar
BENTO – Recebeu uma ou outra bola atrasada e somente isso no primeiro tempo. Na etapa final teve um pouco mais de trabalho. Mas nada que assustasse. NOTA 6,0. Foto: Reprodução de vídeo GETV Foto: Reprodução de vídeo GETV
VITINHO – Apesar de certa timidez, não se furtou de ir ao ataque, fazendo boas jogadas. Na defesa, jogo correto. Ganhou pontos com Ancelotti. NOTA 6,5. Foto: Buda Mendes/Getty Images) Foto: Buda Mendes/Getty Images
GABRIEL MAGALHÃES – Bom trabalho defensivo e saindo bem com a bola quando necessário. Fez um jogo muito seguro. NOTA 6,5. . Foto: Rafael Ribeiro/CBF Foto: Rafael Ribeiro/CBF
MILITÃO – Seguro quando acionado nas poucas vezes que a Coreia chegou ao ataque. Foi à frente na bola parada e quase fez um gol de cabeça no primeiro tempo. NOTA 7,0. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Foto: Lucas Figueredo / CBF
DOUGLAS SANTOS – Não cometeu erros, mas tinha uma função bem defensiva, quase um terceiro zagueiro, por isso foi tímido no ataque. Defensivamente bem. NOTA 6,0. Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV
CASEMIRO – Com Ancelotti, se reencontrou com o Casemiro que jogou duas Copas pelo Brasil, mostrando serviço. Dominante na marcação, fez bem o papel de primeiro volante. E como a Coreia estava muito recuada, com seu bom posicionamento, fez Bruno Guimarães, o outro volante, se tornar um meia na criação. E, como é seu estilo, também foi à frente. Fez um gol que acabou anulado e deu o passe para o gol de Rodrygo. Um dos melhores. NOTA 8,0. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Foto: Rafael Ribeiro/CBF
BRUNO GUIMARÃES – É o principal criador brasileiro, quase sempre encontrando companheiros bem colocados com passes de qualidade alta, como o que encontrou Estêvão no lance do primeiro gol brasileiro. NOTA 8,0. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Foto: Rafael Ribeiro/CBF
VINI JR. – Uma de suas partidas mais eficazes com a camisa do Brasil nos últimos tempos. Quase sempre pela esquerda, buscou o jogo, soube o drible para abrir espaços e iniciou a jogada dos dois gols do Brasil no primeiro tempo e o passe para o gol de Rodrygo na etapa final. Pouco antes de sair fez um gol em que mostrou habilidade, velocidade e sangue frio para fechar o placar em 5 a 0. NOTA 8,0. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Foto: Rafael Ribeiro/CBF
RODRYGO – Muita movimentação ofensiva, com boas soluções de passes e criatividade iniciando contra-ataques. Fez dois gols em finalizações de muita qualidade. NOTA 8,0. Foto: Mauro Pimentel/AFP via Getty Images Foto: MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images
ESTÊVÃO – Fez um jogo de muita atitude, com dois gols de qualidade e uma assistência para o gol anulado de Casemiro. Muito à vontade com a camisa da Seleção. NOTA 8,0. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Foto: Rafael Ribeiro / CBF
MATHEUS CUNHA – Apesar de ser o jogador com menor participação do meio de campo para a frente, jogou centralizado e teve o mérito de direcionar jogadas para o trio ofensivo. Pecou por segurar um pouco a bola em certos momentos e deu um lançamento excelente para o gol deVini Jr. NOTA 7,5. Foto: Rafael Ribeiro / CBF Foto: Rafael Ribeiro / CBF
PAQUETÁ – Substituiu Estêvão aos 24 da etapa final e teve bons momentos, como no corte na bola que iniciou o contra-ataque que terminou com Vini Jr. fazendo o quinto gol. NOTA: 6,0. Foto: Divulgação / Conmebol Foto: Divulgação / Conmebol
CARLOS AUGUSTO – Entrou no lugar de Douglas Santos aos 24 minutos do segundo tempo e fez um jogo tão discreto quanto o titular. NOTA: 6,0. Foto: Divulgação / Conmebol Foto: Divulgação / Conmebol
PAULO HENRIQUE – Substituiu Vitinho aos 24 minutos do segundo tempo, também jogando um "feijão com arroz", sem comprometer e ganhando minutagem com a camisa canarinho. NOTA: 6,0. Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV
RICHARLISON – Entrou aos 34 minutos do segundo tempo e teve dois momentos em que poderia aparecer com perigo no ataque, mas não conseguiu se livrar da marcação coreana. NOTA: 5,5. Foto: Rafael Ribeiro Foto: Rafael Ribeiro / CBF
ANDRÉ – Outro que entrou na reta final, na vaga de Bruno Guimarães, sem tempo para aparecer. NOTA: 5,5. Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV
TÉCNICO – CARLO ANCELOTTI – Montou o time no 4-2-4 e seus comandados fizeram um primeiro tempo de sinais, com futebol envolvente ao estilo do passado da Seleção. Seu melhor jogo comandando o Brasil. NOTA 7,0. Foto: Reprodução de vídeo GETV Foto: Reprodução de vídeo GETV
COREIA DO SUL – Reproduziu o futebol fraco que mostrou na reta final das Eliminatórias da Ásia, quando quase comprometeu uma classificação que parecia fácil para a Copa. Muitos erros defensivos e pouca força ofensiva. NOTA: 3,0 Foto: Reprodução/TV Foto: Reprodução de vídeo GETV
