Atuações do Fluminense contra o Mirassol: Freytes comete erro fatal

RJ
Redação Jogada10
  • FÁBIO - Foi seguro quando acionado, fez uma defesa complicada, mas não teve culpa nos gols sofridos. NOTA 6.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • SAMUEL XAVIER - Deixou espaço para o cruzamento de Alesson. Não conseguiu fortalecer bem o setor ofensivo, como geralmente faz. Esteve apagado em campo. NOTA 5.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • THIAGO SILVA - Tinha uma atuação segura até os minutos finais do jogo, quando se enrolou com Freytes no gol da vitória do Mirassol. O lance acabou sendo determinante na partida. NOTA 5.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • FREYTES - Foi de altos e baixos. Participou do lance do gol de Martinelli ao brigar pela bola na área. Nos minutos finais, porém, errou duas vezes e teve papel direto na derrota. NOTA 3.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • RENÊ - Muito instável. Errou passes simples, mas também arrumou um contra-ataque perigoso e ainda cobrou escanteio que originou o gol de empate. NOTA 6.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • MARTINELLI - Não apareceu com tanta frequência na 1ª etapa, porém melhorou e fez o gol de empate. NOTA 6.5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • HÉRCULES - Não estava nos melhores dias. Errou bastante em várias saídas de bola, apesar da aplicação tática. NOTA 4.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • LUCHO ACOSTA - O baixinho novamente foi maestro do time. Toda jogada de criação passou pelo argentino. Teve um golaço anulado e participou do gol de empate. NOTA 7.5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • CANOBBIO - De praxe, correu bastante durante o jogo. No entanto, não foi tão efetivo e também não conseguiu boas chances. NOTA 5.5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • KENO - Desperdiçou uma grande chance no início após grande contra-ataque. Saiu no intervalo com dores no tornozelo. NOTA 5.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • JOHN KENNEDY - Pouco partipativo por ser pouco municiado. Teve apenas uma chance no primeiro tempo, apesar da boa movimentação. NOTA 4.5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • SOTELDO - Criticado pela torcida, o venezuelano não brilhou, mas teve sua atuação mais regular desde que chegou ao time. Além disso, participou do lance que resultou no escanteio que originou o gol de Martinelli. NOTA 5.5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • CANO - Conseguiu apenas uma oportunidade, porém entrou no segundo tempo com muitos erros de passe. Não entrou no ritmo da partida. NOTA 4.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • LIMA - Entrou no lugar de Lucho Acosta, mas não teve tantos lances de criação. Fez pouco para ajudar na parte ofensiva. NOTA 5.5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • SANTI MORENO - Voltou a ganhar minutos, mas não correspondeu. Entrou na segunda etapa no lugar de Canobbio, errou quase tudo que tentou e não foi bem mais uma vez. NOTA 4.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • BERNAL - Entrou na reta final do segundo tempo e praticamente nÃ£o contribuiu. SEM NOTA - Foto: Marcelo GonÃ§alves/Fluminense
  • TÉC. LUIS ZUBELDÍA - Conheceu a sua primeira derrota. A equipe explorou contra-ataques no primeiro tempo e teve um gol anulado após revisão do VAR. No segundo tempo, avançou o time, que conseguiu o empate. Depois, desmanchou a linha ofensiva e viu o desempenho da equipe cair. Teve culpa no revés pelas mudanças na segunda etapa. NOTA 5.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
  • MIRASSOL - A equipe do interior paulista soube controlar as ações da partida. Mesmo com o gol de empate, o Leão Caipira acreditou na vitória. Carlos Eduardo e Negueba, que entraram no segundo tempo, foram destaques da vitória, que fez o time entrar no G4 do Brasileirão. NOTA 6.5 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
