Atuações do Fluminense contra o Mirassol: Freytes comete erro fatal

TÉC. LUIS ZUBELDÍA - Conheceu a sua primeira derrota. A equipe explorou contra-ataques no primeiro tempo e teve um gol anulado após revisão do VAR. No segundo tempo, avançou o time, que conseguiu o empate. Depois, desmanchou a linha ofensiva e viu o desempenho da equipe cair. Teve culpa no revés pelas mudanças na segunda etapa. NOTA 5.0 - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense