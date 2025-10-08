Jogada 10
Atuações do Atlético contra o Sport: Galo domina do início ao fim e respira no Brasileirão
EVERSON - Foi pouco exigido, mas apareceu bem quando foi acionado. No primeiro tempo, defendeu uma cobranÃ§a de escanteio venenosa de Atencio. JÃ¡ na etapa final, voltou a defender um chute do mesmo Atencio. NÃ£o teve culpa no gol do Sport. NOTA: 6,0 - Foto: Pedro Souza/AtlÃ©tico Foto: Pedro Souza/AtlÃ©tico
SARAVIA - Teve uma atuação segura. Foi bem nas ações defensivas e também na participação no ataque. NOTA: 6,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
LYANCO - Jogou apenas 13 minutos, quando sentiu um problema no tornozelo esquerdo e foi substituído. SEM NOTA - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
VITOR HUGO - Muito seguro nas ações defensivas. Dominante no jogo aéreo, fez um gol assim, pelo alto. Na etapa final, conseguiu um bloqueio fundamental em chute de Lucas Lima. NOTA: 7,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
GUILHERME ARANA - Muito participativo no ataque, criou boas jogadas e mostrou oportunismo para finalizar jogadas. Assim, inclusive, fez um gol. NOTA: 7,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
FAUSTO VERA - Teve uma atuação segura. Protegeu bem o meio-campo e distribuiu bem o jogo, sendo peça importante na organização desde a defesa. NOTA: 6,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
IGOR GOMES - Foi bem defensivamente, mas perdeu muitas posses quando participou do ataque. NOTA: 5,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
GUSTAVO SCARPA - Foi discreto e também pouco eficiente. Levou perigo em uma finalização de fora da área, mas insistiu muito nos cruzamentos, quase todos errados. NOTA: 5,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
BERNARD - Participou bem do jogo, ajudando até na recomposição das linhas. Deu a assistência para o gol de Vitor Hugo, o primeiro do Atlético na partida. NOTA: 6,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
RONY - Mostrou muito esforço e, enfim, voltou a marcar com a camisa do Atlético. Não se abdicou do jogo em nenhum momento e se entregou os 90 minutos. NOTA: 7,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
DUDU - Foi discreto. Ameaçou criar algumas jogadas, mas faltou ser mais incisivo nas ações. NOTA: 5,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
RUAN - Entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Lyanco. Teve uma atuação segura, mas cometeu um pênalti na reta final. Deu azar no lance. NOTA: 5,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
GABRIEL TEIXEIRA - Entrou bem no jogo, deu verticalidade para o time e contribuiu com assistência para Rony marcar o terceiro gol do Atlético. NOTA: 6,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
NATANAEL - Entrou no segundo tempo e manteve o lado direito protegido. NOTA: 6,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
HULK - Não contribuiu muito no ataque. Parecia fora de rotação e ainda recebeu um cartão amarelo por simular um pênalti, já nos acréscimos da partida. NOTA: 4,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
CAIO PAULISTA - Não acrescentou muito ofensivamente e deixou alguns espaços pelo lado esquerdo. NOTA: 4,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
JORGE SAMPAOLI - O Atlético foi dominante do início ao fim. O time se impôs desde o primeiro minuto, construiu a vitória no primeiro tempo e soube administrar o resultado na etapa final, além de explorar bem os espaços no contra-ataque. NOTA: 7,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
SPORT - Foi inofensivo. Assistiu o Atlético jogar no primeiro tempo e não levou perigo. Na etapa final, mudou a postura e apareceu mais no ataque nos primeiros minutos, mas cedeu muitos espaços. Destaques para Lucas Lima, que trouxe um refino para o time, e Derik Lacerda, a peça mais perigosa do ataque. NOTA: 4,0 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Pedro Souza/Atlético
