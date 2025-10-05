Jogada 10
Atuações do Santos contra o Ceará: dupla de zaga vai mal em derrota, e Rollheiser é o melhor em campo
GABRIEL BRAZÃO - Falhou no primeiro gol do Ceará - Nota 5,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
IGOR VINICIUS - Marcou corretamente e foi tímido no apoio, embora tenha feito grande jogada no segundo tempo quando deixou Lautaro na cara do gol. Não foi um dos maiores culpados pela derrota. Recebeu cartão amarelo - Nota 6,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
ALEXIS DUARTE - Cometeu muitos erros defensivos, incluindo no primeiro gol do Vozão - Nota 5,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
ADONIS FRIAS - Outro que errou bastante. Jogou pela primeira vez ao lado de Alexis e não se entenderam muito em campo - Nota 5,0 -Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
ESCOBAR - Não marcou bem e foi substituído no segundo tempo, pouco após falhar no segundo gol do Ceará - Nota 5,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
JOÃO SCHMIDT - Marcou bem, mas foi tímido no apoio. Atuação um tanto quanto burocrática - Nota 6,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
ZÉ RAFAEL - Manteve o alto nível na marcação, criou boas jogadas e desperdiçou duas boas oportunidades, uma em cada tempo - Nota 7,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
RINCÓN - Pareceu meio perdido em campo e foi substituído no intervalo - Nota 5,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
ROLLHEISER - Teve um ótimo primeiro tempo, com cobrança de falta na trave e bons passes. No entanro, recebeu amarelo e caiu de rendimento no segundo tempo. Ainda assim, foi o melhor do Peixe - Nota 7,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
GUILHERME - Começou muito bem, mas depois teve atuação apagada - Nota 5,5 -Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
LAUTARO DÍAZ - Movimentou-se bem, correu o jogo todo e quase fez um gol de cobertura. Boa partida - Nota 7.0 - Foto: Reprodução Foto: Reprodução
BARREAL - Entrou no lugar de Rincón e criou jogadas interessantes pelo lado direito - Nota 6,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
CABALLERO - Substituiu Igor Vinicius. Foi bem na defesa, mas perdeu boa chance no ataque - Nota 5,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
SOUZA - Entrou muito bem no lugar de Escobar e quase marcou um gol - Nota 5,5 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
THACIANO - Substituiu Rollheiser já no final do jogo - SEM NOTA - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
TIQUINHO - Entrou no lugar de Guilherme já no final da partida - SEM NOTA - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
JUAN PABLO VOJVODA - Conheceu a primeira derrota no comando do Santos. O time não jogou tão mal quanto o placar indica, mas perdeu gols que não deveria e a dupla de zaga não esteve em grande noite - Nota 5,0 - Foto: Raul Baretta/Santos Foto: Raul Baretta/Santos
CEARÁ - Fez boa partida, aproveitou as chances e mereceu vencer - Nota 7,0 Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Foto: Gabriel Silva / Ceará SC
