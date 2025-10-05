Assine
Atuações do Cruzeiro contra o Sport: Falta de capricho nas finalizações e erros defensivos

Redação Jogada10
  CÁSSIO - Poderia ter saído com mais agilidade para fechar o ângulo de Derik Lacerda no lance do gol do adversário. NOTA: 5,5.
  KAUÃ MORAES - Fez bem o corredor e apareceu com frequência no apoio para tabelar e efetuar cruzamentos. NOTA: 6,5.
  JONATHAN JESUS - Concedeu espaço no meio da área para que Derek recebesse em condições de finalizar em dois momentos, sendo que estufou a rede em uma deles. NOTA: 4,0.
  VILLALBA - Também não conseguiu evitar que Derek Lacerda se infiltrasse no meio de defesa e abrisse o placar. NOTA: 4,0.
  KAIKI - Apareceu com frequência no apoio e arriscou finalizações. No defesa, concedeu alguns espaços em seu setor. NOTA: 5,5.
  LUCAS SILVA - Não teve um boa atuação ao não conseguir proteger a defesa dos contra-ataques rubro-negros. NOTA: 5,0.
  MATHEUS HENRIQUE - Teve pouco tempo em campo para mostrar serviço e foi substituído por sentir um incômodo. SEM NOTA.
  EDUARDO - Teve uma atuação irregular, sem grandes momentos nas transições ofensivas para trazer dinamismo ao meio de campo. NOTA: 5,5.
  MATHEUS PEREIRA - Responsável pela armação da equipe, fez bons passes e trouxe boa dinâmica ao setor. Fez a assistência para o gol de Gabigol. NOTA: 6,5.
  ARROYO - Com muita velocidade e intensidade, o jogador incomodou muito a defesa adversária, com bons dribles e jogadas verticais. NOTA: 6,5.
  GABIGOL - Ao longo da partida, o atacante se movimentou bem e teve tranquilidade para finalizar no canto e anotar seu gol. NOTA: 6,5.
  CHRISTIAN - Entrou ainda no primeiro tempo, porém teve um atuação discreta, sendo pouco participativo no jogo. NOTA: 5,0.
  JOÃO MARCELO - Assim como os outros zagueiros, também teve dificuldade para conter os contra-ataques, sobretudo a velocidade de Derik Lacerda. NOTA: 5,0.
  SINISTERRA - Entrou com muito empenho na frente, mas não conseguiu ser efetivo no sistema ofensivo. NOTA: 5,0.
  RYAN GUILHERME - Fez uma boa partida ao dar mais proteção ao sistema defensivo. NOTA: 6,0.
  MARQUINHOS - Entrou no segundo tempo na latera e apareceu em determinados lances, mas faltou pontaria e tranquilidade. NOTA: 5,0.
  LEONARDO JARDIM - Viu a equipe se impor, sobretudo no primeiro tempo, mas não ter tranquilidade para sair de campo com a vitória.
