Atuações do Flamengo contra o Bahia: Com dois a menos, a coisa complica

EMERSON ROYAL – Foi a melhor opção de ataque do Fla no início do jogo (quando o time ainda estava com 11). Depois, ficou mais preso na marcação, já que o Fla tinha um a menos. No segundo tempo, com o Bahia recuando, voltou a fazer boas jogadas no apoio. Um dos melhores. Nota: 6,5. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Foto: Gilvan de Souza/Flamengo