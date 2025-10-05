Assine
Atuações do Palmeiras contra o São Paulo: Maurício muda panorama em virada decisiva

Redação Jogada10
  • WEVERTON - Não teve culpa nos dois gols do adversário, visto que os atacantes do Tricolor estavam livres para finalizar na área alviverde. Na reta final, salvou o time com ótima defesa. NOTA 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • GIAY - O lateral foi pouco efetivo no apoio e concedeu muitos espaços em seu setor, que foram aproveitados pelo adversário . NOTA: 4,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • GUSTAVO GOMEZ - Teve desatenção no primeiro gol do adversário, visto que o lançamento foi no meio da dupla de zaga. No segundo tento, também estava mal posicionado. NOTA: 4,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • MURILO - Errou na saída de bola e concedeu espaço no meio da defesa para Luciano ter condições de abrir o placar para o adversário. NOTA: 4,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • PIQUEREZ - Diferente do restante do sistema defensivo, não teve falhas clamorosas e ainda arriscou uma finalização no início. NOTA: 5,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • ANÍBAL MORENO - Fazia uma partida discreta, sobretudo nos desarmes e antecipações, quando na reta final deu uma assistência para o gol da vitória. NOTA: 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • ANDREAS PEREIRA - Elemento das transições ofensivas, foi o jogador mais lúcido do meio de campo no primeiro tempo e quem mais tentou ajudar na construção para tentar fazer a equipe reagir. NOTA: 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • RAPHAEL VEIGA - Pouco participativo, não conseguiu ser decisivo com passes no sistema ofensivo e pouco apareceu na área para finalizar. NOTA: 4,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • FELIPE ANDERSON - Não teve uma tarde inspirada e foi pouco efetivo para municiar dupla de ataque que tem sido a sensação do time na temporada. NOTA: 4,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • FLACO LÓPEZ - Não fez um bom primeiro tempo, mas deu a volta por cima na etapa final. Foi premiado com um belo gol ao acertar o canto do arqueiro adversário. NOTA: 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • VITOR ROQUE - Com muita disposição dentro da área, o atacante quase marcou no primeiro tempo, mas parou no goleiro adversário. Na etapa final, foi importante ao estufar a rede, de cabeça. NOTA: 7,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • MAURÍCIO - Entrou no segundo tempo e mudou o panorama do meio-campo alviverde. Estava inspirado com passes decisivos e ajudou a equipe a reagir e garantir a virada. NOTA: 7,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • BRUNO FUCHS - Entrou bem na partida, sem cometer os mesmo deslizes do restante do sistema defensivo. NOTA: 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • ALLAN - O jovem entrou com muito ímpeto e velocidade. Buscou jogadas individuais e ajudou a arrastar a marcação e a incomodar o sistema defensivo tricolor. NOTA: 6,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • RAMÃ?N SOSA - Foi decisivo ao se antecipar Ã  marcaÃ§Ã£o adversÃ¡ria e anotar o gol da virada. NOTA: 7,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • JEFTÉ - Entrou no segundo tempo e cumpriu bem a sua função pelo lado. NOTA: 6,0. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
  • ABEL FERREIRA - Foi decisivo nas substituiÃ§Ãµes, que mudaram o jogo. Ainda mais com a entrada de MaurÃ­cio, que foi muito mais eficiente que os titulares na virada sobre o rival. NOTA: 7,5. Foto: Cesar Greco/Palmeiras
