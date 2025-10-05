Jogada 10
Atuações do Vasco contra o Vitória: base comanda o baile na Colina
LÉO JARDIM - Falhou feio no terceiro gol do Vitória e quase complicou um triunfo vascaíno em São Januário - NOTA 4,0 - Foto: Matheus Lima / Vasco Foto: Foto: Matheus Lima / Vasco
PAULO HENRIQUE - Mais uma grande atuação de um dos jogadores mais regulares do Vasco na temporada. Deu assistência para o primeiro gol e criou a jogada do segundo - NOTA 6,5 -Fotos: Matheus Lima/Vasco Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco.
HUGO MOURA - Em mais um jogo improvisado como zagueiro, não teve uma grande atuação, mas também não comprometeu. NOTA 5,0 -Fotos: Matheus Lima/Vasco. Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco.
ROBERT RENAN - Cada vez mais adaptado ao futebol brasileiro, foi um dos grandes destaques da partida. Participou ativamente da partida tanto na defesa e principalmente no ataque nos minutos finais - NOTA 6,0 -Fotos: Matheus Lima/Vasco. Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco.
PUMA RODRIGUEZ - Foi quem teve a atuação mais fraca da linha de zaga vascaína em São Januário. Foi substituído no intervalo por Lucas Piton - NOTA 5,0 - Fotos: Matheus Lima/Vasco. Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco.
BARROS - Não teve uma grande atuação nesta tarde. Pecou muito com a bola no pé e foi envolvido em diversos ataques do Vitória - NOTA 5,0 - Fotos: Matheus Lima/Vasco. Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco.
TCHÊ TCHÊ -Assim como Barros, não teve uma atuação de destaque e sofreu bastante com a velocidade do Vitória na sua função defensiva. Foi sacado no fim para a entrada do autor do gol da vitória - NOTA 5,0 -Matheus Lima/Vasco Foto: Matheus Lima/Vasco.
PHILIPPE COUTINHO - Simplesmente o grande motorzinho do time do Vasco. Encarregado de criar as chances da equipe, mais uma vez teve uma boa atuação gerando jogo e volume de oportunidades para o time. NOTA 6,0 -Foto: Vitor Silva/Botafogo. Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo.
RAYAN - Com dois gols e uma atuação primorosa, foi o melhor jogador em campo em São Januário na tarde deste domingo. Gerou muito jogo, trouxe problemas para a defesa do Vitória e foi fundamental para o triunfo vascaíno - NOTA 7,5 - Foto: Matheus Lima/Vasco Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco
VEGETTI - Mais um jogo que passou em branco e ofereceu pouco perigo para a defesa adversária. Brigou com a bola em alguns momentos e foi substituído no intervalo. NOTA 4,5 - Fotos: Matheus Lima/Vasco. Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco.
NUNO MOREIRA - Autor do gol que abriu o placar da partida, foi muito importante enquanto teve fôlego para jogar. Deu dinâmica aos movimentos ofensivos do Vasco, mas cansou e caiu de rendimento no segundo tempo - NOTA 6,5 -Fotos: Matheus Lima/Vasco. Foto: Foto: Matheus Lima / Vasco
LUCAS PITON - Entrou no intervalo e deu outra dinâmica ao corredor direito de ataque. Foi por ali que conseguiu trazer perigo e problemas para a defesa do Vitória. NOTA 6,0 -Foto: Matheus Lima/Vasco. Foto: Foto: Matheus Lima/Vasco.
ANDRES GOMEZ - Trouxe outra voltagem para o ataque do Vasco ao entrar no lugar de Vegetti. Foi responsável por trazer problemas para a defesa do Vitória e deu assistência para o primeiro gol de Rayan - NOTA 6,0 -Fotos: Matheus Lima/Vasco. Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco.
MATHEUS FRANÇA - Entrou no fim, portanto, fica sem nota. Fotos: Matheus Lima/Vasco Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco.
DAVID - Entrou no fim, portanto, fica sem nota. Fotos: Matheus Lima/Vasco. Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco.
GB - Apesar de ter entrado na partida praticamente para os acréscimos do segundo tempo, foi o escolhido por Fernando Diniz para aumentar a estatura do ataque nos minutos finais e marcou o gol da vitória em São Januário. NOTA 6,0 - Foto: Dikran Sahagian/Vasco da Gama Foto: Foto: Dikran Sahagian/Vasco da Gama
FERNANDO DINIZ - Apesar da vitória na bacia das almas, vai precisar corrigir problemas do time. O Vasco oscilou bastante dentro dos 90 minutos e sofreu muito com a velocidade do ataque do Vitória, mas soube encontrar forças para reagir e vencer com gol no último minuto. NOTA 6,0 - Fotos: Matheus Lima/Vasco Foto: Fotos: Matheus Lima/Vasco
VITÓRIA - Sob o comando de Jair Ventura, chegou em São Januário para pontuar e quase conseguiu seu objetivo, mesmo com um jogador a menos. O principal destaque fica com Cantalapiedra, autor do primeiro gol da equipe e principal válvula de escape do ataque no primeiro tempo. Por outro lado, o destaque negativo fica com Lucas Halter, que apesar de ter marcado um gol, foi expulso de forma intanfil e complicou os planos do Leão da Barra - Foto: Reprodução Foto: Foto: Reprodução
