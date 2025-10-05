Atuações do Vasco contra o Vitória: base comanda o baile na Colina

VITÓRIA - Sob o comando de Jair Ventura, chegou em São Januário para pontuar e quase conseguiu seu objetivo, mesmo com um jogador a menos. O principal destaque fica com Cantalapiedra, autor do primeiro gol da equipe e principal válvula de escape do ataque no primeiro tempo. Por outro lado, o destaque negativo fica com Lucas Halter, que apesar de ter marcado um gol, foi expulso de forma intanfil e complicou os planos do Leão da Barra - Foto: Reprodução Foto: Foto: Reprodução