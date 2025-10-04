Atuações do Corinthians contra o Mirassol: Yuri Alberto e Bidu, os caras do jogo

TÉCNICO: LUCAS SILVESTRE – Substituto do suspenso Dorival, que estava suspenso. O Corinthians fez um jogo coeso, bem postado na defesa e extremamente eficiente no ataque, vencendo com tranquilidade, mesmo com o rival com maior posse e finalizando mais. O bom trabalho de Gui Negão e Yuri Alberto caindo pelos flancos e o apoio de Bidu foram os pontos fortes. NOTA 6,5. Foto: Rodrigo Coca / Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians