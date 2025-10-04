Assine
Atuações do Grêmio: Gabriel Grando é o melhor em derrota para o Bragantino

Redação Jogada10
  • GABRIEL GRANDO - Fez grandes defesas e, se não fosse o pênalti, teria evitado a derrota - Nota 7,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • GUSTAVO MARTINS - Atuou improvisado como lateral-direito. Foi bem na marcação, afinal, é zagueiro, mas deixou a desejar no apoio - Nota 6,0 -A Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • NORIEGA - Fez grande partida, se desobrou na marcação sem Kannemann e mostrou que é promissor - Nota 6,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • KANNEMANN - Fez boa partida, mas foi expulso injustamente no final do primeiro tempo. Entretanto, deu um exemplo ao se recusar a sair de campo mesmo sendo capitão - Nota 5,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • MARLON - Outro que foi bem na partida, principalmente no primeiro tempo. Criou boas jogadas e marcou corretamente, mas cometeu pênalti (duvidoso) quando uma finalização bateu nele, no último minuto - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • DODI - Marcou corretamente, mas não goi bem no ataque - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • ARTHUR MELO - Pouco fez no jogo e ainda não é o Arthur que se espera. Foi substituído no segundo tempo - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • EDENILSON - Teve uma boa finalização no primeiro tempo e só. Foi substituído no intervalo - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • PAVÓN - Outro que pouco fez - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • ARAVENA - Foi o melhor atacante do Grêmio na partida, com boa movimentação e uma boa finalização no primeiro tempo - Nota 6,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • ANDRÉ - Ficou isolado no ataque e acabou substituído - Nota 5,0 -Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • JOÃO LUCAS - Entrou no lugar de Edenilson no intervalo e não foi bem. Deixou espaços na defesa e pouco agregou no ataque - Nota 5,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • WAGNER LEONARDO - Substituiu André e entrou para repôr a expulsão de Kannemann e teve grande atuação - Nota 7,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • CAMILO - Substituiu Arthur e fez um bom
  • ALEX SANTANA - Substituiu Aravena e marcou corretamente - Nota 6,0 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • AMUZU - Substituiu Pavón já no final do jogo. Ainda assim, teve uma finalização, sem perigo - Nota 5,5 - Foto: Lucas Uebel/Grêmio
  • MANO MENEZES - Com muitos desfalques, viu o Grêmio ser melhor no primeiro tempo. Já na etapa final, sem Kannemann, retancou como pôde. No geral, boa partida, apesar da derrota - Nota 7,0 -Lucas Uebel / Grêmio
  • BRAGANTINO - Deixou a desejar e ganhou a partida com muita dose de sorte - Nota 6,0 - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
