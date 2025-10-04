Jogada 10
Atuações do Fluminense contra o Atlético: belo jogo coletivo
FÁBIO – Nenhum trabalho no primeiro tempo. Um pouco mais de trabalho no segundo tempo, mas a verdade é que o ataque foi muito inoperante. NOTA 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SAMUEL XAVIER – Bom trabalho no apoio, chegando muito ao fundo, aproveitando os espaços de Junior Alonso e o mau momento de Arana, e aparecendo com surpresa para fazer o gol do Fluminense no primeiro tempo. Manteve boa pegada na etapa final. NOTA 7,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
THIAGO SILVA – A qualidade de sempre na marcação e fechando espaços, conseguindo anular os ataques pelo setor direito da defesa. NOTA 7,0. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
FREYTES – Assim como Thiago Silva, foi bem na marcação direta, anulando Hulk e com bom papel ajudando o lateral. NOTA 6,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
RENÊ – Correto na defesa, evitando a maioria das investidas de Nathan e sem comprometer quando foi ao apoio. A chance que teve para finalizar, isolou. Fez um jogo bastante efetivo. NOTA 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
HÃ?RCULES â?? Muito bem ajudando a defesa e defendendo espaÃ§os, e dando a possibilidade para MARTINELLI aparecer um pouco mais no ataque. NOTA 6,5. Foto: Lucas MerÃ§on/Fluminense Foto: Lucas MerÃ§on/Fluminense
MARTINELLI – Apesar de não mostrar uma grande efetividade na criação como em outras partidas, fez bem a distribuição do jogo. O apuro na finalização é que não estava legal. Isolou a chance que teve. NOTA 6,5. Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense
LUCHO ACOSTA – O baixinho tem muita habilidade e objetividade, distribuindo o jogo com rapidez. Seu passe para John Kennedy chutar no lance do gol de Samuel Xavier é coisa para poucos. NOTA 7,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
SERNA – Muito incisivo principalmente quando caiu pela esquerda, segurando a bola e se entendendo com quem caía pelo setor. Fez um belo gol, o segundo do time.. NOTA 7,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
CANOBBIO â?? O guerreiro que conquistou a torcida com sua aÃ§Ã£o. Sempre ofensivo e buscando os flancos, arriscando finalizaÃ§Ãµes perigosas. Um dos melhores. NOTA 7,5. Foto: Lucas MerÃ§on/Fluminense Foto: Lucas MerÃ§on/Fluminense
JOHN KENNEDY – Parece que com Zubeldía é o primeiro reserva de Cano no comando do ataque, deixando Everaldo como segunda opção. Começou como titular e mostrou efetividade. Foi de um chute seu que saiu o rebote para o gol de Samuel Xavier. Teve outras oportunidades, além de segurar a defesa atleticana. No segundo tempo, deu a assistência para o gol de Serna. NOTA 7,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
EVERALDO – Substituiu John Kennedy aos 35 minutos do segundo tempo. Perdeu um gol feito, mas teve papel importante no gol de Keno. NOTA 5,5. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense
LIMA – Entrou aos 35 da etapa final na vaga de Acosta e teve um grande mérito: o passe perfeito para o gol de Keno. NOTA 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense
KENO – Entrou apenas aos 45 da etapa final, Mas fez um belo gol um minuto depois, justficando a sua entrada. NOTA 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense
BERNAL – Outro que entrou aos 45 do segundo tempo. Quase não tocou na bola. SEM NOTA. Foto: Marce,o Gonçalves/Fluminense Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense
SANTI MORENO – Entrou aos 45 da etapa final e pouco fez. SEM NOTA. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/FFC
TÉCNICO: LUIS ZUBELDÍA – John Kennedy como titular foi a surpresa e deu resultado, com o garoto fazendo boas jogadas e participativo no gol do time no primeiro tempo. E as voltas de Samuel Xavier e Thiago Silva ajustaram a defesa. Time faz bom jogo e vence com autoridade. NOTA 6,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense
