Atuações do Fluminense contra o Atlético: belo jogo coletivo

JOHN KENNEDY – Parece que com Zubeldía é o primeiro reserva de Cano no comando do ataque, deixando Everaldo como segunda opção. Começou como titular e mostrou efetividade. Foi de um chute seu que saiu o rebote para o gol de Samuel Xavier. Teve outras oportunidades, além de segurar a defesa atleticana. No segundo tempo, deu a assistência para o gol de Serna. NOTA 7,0. Foto: Lucas Merçon/Fluminense Foto: Lucas Merçon/Fluminense