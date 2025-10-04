Atuações do Botafogo contra o Inter: já pode acabar, 2025!

NEWTON - Não tem recurso para se manter como titular do Botafogo. Está nesta condição por conta da falta de opções. Marcou muito mal e deixou o setor de criação do Inter muito à vontade na partida. Saiu para a entrada de Martins - NOTA: 2,0 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo