Jogada 10
Atuações do Botafogo contra o Inter: já pode acabar, 2025!
LINCK - Rebateu para frente o cruzamento que originou o gol do Inter. Falha feia que compromete sua avaliação. Deu sorte de a trave salvá-lo duas vezes. O Glorioso não tem goleiro porque, para o clube, é mais importante "realizar sonhos". As duas defesas não minimizam o estrago - NOTA: 2,0
VITINHO - Perdeu várias disputas na defesa e praticamente não apareceu no ataque. No segundo tempo, virou lateral-esquerdo, mas continuou tímido no apoio - NOTA: 3,5
GABRIEL - Desarmado, quase vira outro vilão. Disperso, não acompanhou o ataque colorado e foi facilmente batido. Saiu, no intervalo, por opção tática. Entrou Ponte - NOTA: 3,0
BARBOZA - Teve que jogar por ele e Gabriel, que estava meio inseguro. Boa presença de área. Rechaçou alguns ataques do Inter, mas tomou o amarelo de sempre - NOTA: 5,0
DAVID RICARDO - Envolvido no lado esquerdo da defesa. O Inter deitou e rolou por ali. Perdeu disputas pelo alto e ficou vendido na marcação. Depois, voltou para a defesa, mas a vaca já tinha ido para o brejo - NOTA: 2,5
NEWTON - Não tem recurso para se manter como titular do Botafogo. Está nesta condição por conta da falta de opções. Marcou muito mal e deixou o setor de criação do Inter muito à vontade na partida. Saiu para a entrada de Martins - NOTA: 2,0
FREITAS - O típico jogador burocrático. Somente passes para os lados e pouquíssima intensidade na marcação. Difícil defendê-lo algumas vezes - NOTA: 2,5
SAVARINO - Sumido o jogo inteiro. Fez hora em campo. Só foi notado aos 46 minutos do segundo tempo, quando cobrou uma falta na Arena do Grêmio - NOTA: 0,5
SANTI - No primeiro tempo, lembrou o Santi do início do ano. Apático e sem confiança. Na segunda etapa, pelo menos, encontrou alguns bons passes para quebrar as linhas defensivas do Internacional. Saiu, porém, para a entrada de Allan - NOTA: 5,0
JEFFINHO - Pouco inspirado nos cruzamentos e nada objetivo nas jogadas. Fugiu da marcação sem dar prosseguimento às jogadas. Saiu, assim, no intervalo, para a entrada de Ramos - NOTA: 4,5
CABRAL - De costas para o gol, ficou brigando com os defensores do Inter e com a bola. Quando recebeu um lance promissor, demorou para definir. Teve, porém, um pênalti ignorado pela arbitragem. Saiu para a entrada de Mastriani - NOTA: 3,0
PONTE - Frágil na marcação, errou muitos passes curtos, não acompanhou os pontas colorados e chutou longe quando se mandou ao ataque. Duas chances, duas bolas atiradas na lua - NOTA: 2,5
RAMOS - A Girafa teve imposição física e boa alternativa por cima. Mas as cabeçadas não saíram com perigo à meta colorada. Por baixo, não arrumou nada - NOTA: 4,5
MARTINS - Chegou à linha de fundo e trabalhou de forma razoável pelo lado esquerdo. Bom passe para Ponte desperdiçar no fim - NOTA: 5,0
ALLAN - Discreto e sem precisão nos lançamentos. Entrou tarde para ajustar a marcação - NOTA: 4,0
MASTRIANI - Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA
TÉCNICO: DAVIDE ANCELOTTI - Time muito passivo, muito à imagem do seu treinador. Blasé. Postura condenável. Escalação correta, mas o decorrer da partida expõe que estes jogadores farão tudo para não ir à Libertadores em 2026 - NOTA: 3,0
