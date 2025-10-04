Jogada 10
Atuações do Atlético contra o Fluminense: noite apática do time ratifica má fase
EVERSON - Sem culpa nos gols sofridos na partida e, inclusive, impediu que a derrota fosse maior. NOTA: 6 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
IVÁN ROMÁN - Noite ruim. Deixou espaços, não conseguiu acompanhar no lance que resultou no primeiro gol da partida. NOTA: 4,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
VITOR HUGO - Um dos destaques negativos do segundo tempo, amplamente dominado pelo Fluminense. Nota: 4 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
JUNIOR ALONSO - Assim como os companheiros, não foi bem. Apresentou uma série de limitações e dificuldades na partida. NOTA: 4. - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
NATANAEL - Apresentou dificuldade na marcação. NOTA: 4,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
ALAN FRANCO - Partida péssima. Muito abaixo, com muitos erros no decorrer do jogo. Pouco auxiliou. NOTA: 4,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
BERNARD - Muitos erros, mas foi o que mais se apresentou. NOTA: 5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
GUSTAVO SCARPA - Um dos poucos que se salvou nesta noite. Entrou bem, conseguiu gerar as melhores ações do time. NOTA: 6 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
IGOR GOMES - Noite ruim. Muitos erros, foi dominado no meio-campo, tanto que sequer voltou para etapa final. NOTA: 4 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
GABRIEL MENINO - Pouco contribuiu. NOTA: 5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
GUILHERME ARANA - Apático na partida. Não contribuiu com o time. NOTA: 4 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
CAIO PAULISTA - Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
RONY - Assim como os companheiros de frente, não foi bem, tampouco acionado. NOTA: 4 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
HULK - Pouco participativo e com número elevado de erros. Vive má fase. NOTA: 4 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
REINIER - Pouco tempo e pouca contribuição. NOTA: 5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
BIEL - Pouca contribuição, bem como os companheiros. NOTA: 4 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
JORGE SAMPAOLI - Noite para esquecer. Time coletivamente mal. NOTA: 3,5 - Foto: Pedro Souza/Atlético Foto: Foto: Pedro Souza/Atlético
