Atuações do Cruzeiro contra o Flamengo: Matheus Pereira é um facho de luz em empate no Maracanã

LEONARDO JARDIM - Se a estratégia era sair do Maracanã sem uma derrota, a missão foi cumprida com louvor. Apesar do ímpeto do Flamengo, o Cruzeiro pouco sofreu, mas também pecou no ataque na hora de tentar sair com três pontos. No fim, um ponto ficou justo. NOTA 6,0 -Foto: Thaís Magalhães / Cruzeiro Foto: Foto: Thaís Magalhães / Cruzeiro