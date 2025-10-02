Atuações do Flamengo contra o Cruzeiro: Rossi, pelas boas defesas, Varela e Arrascaeta vão bem

VARELA – Ficou um pouco mais atrás, na marcação, já que o Cruzeiro atacou com perigo pelo seu setor. Perdeu apenas uma disputa, justamente aquela que gerou o lance de maior perigo da Raposa no primeiro tempo. Mas também foi ao ataque e, numa das investidas, quase marcou após cruzamento de Arrascaeta. Cresceu muito no segundo tempo sendo uma das opções de ataque. NOTA 7,0. FOTO: Adriano Fontes/Flamengo Foto: Adriano Fontes/Flamengo