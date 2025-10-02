Atuações do Grêmio contra o Santos: Tricolor abre o placar, mas cede ao empate no fim do jogo

GRANDO - O goleiro fez defesas importantes e foi um dos grandes responsáveis pelo empate. Diante de um Santos bem entrosado, Grando foi exigido em chances de Rollheiser, Escobar e Zé Rafael. No 2º tempo, impressionou defendendo tentativa de Tiquinho após bate e rebate e em chute de Guilherme de fora da área, mas acabou sofrendo gol de Lautaro no fim do jogo - NOTA: 9 Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA