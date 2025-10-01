Atuações do Botafogo contra o Bahia: os pontas resolvem no Colosso do Subúrbio

JEFFINHO - Acertou mais do que errou na soma de suas ações. Rabiscou a defesa do Bahia, roubou bolas, mas entregou algumas pedradas na hora de soltar a bola. Compensou marcando um belo gol, o primeiro em quase um ano e meio. Tem bola para seguir como titular. Saiu, na etapa final, para a entrada de Artur - NOTA: 7,5 - Foto: Vitor Silva/Botafogo Foto: Foto: Vitor Silva/Botafogo