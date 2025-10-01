Atuações do Corinthians contra o Internacional: empate amargo

TÉC. DORIVAL JÚNIOR - O esquema com três zagueiros e a orientação de marcação-pressão na saída do adversário deram muito certo, e o Corinthians foi superior. No segundo tempo, as substituições deixaram a equipe um pouco mais exposta e menos ofensiva. O empate foi causado única e exclusivamente por conta da falta cometida por Cacá no último minuto da partida.NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians