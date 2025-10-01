Assine
overlay
Início Jogada 10
Jogada 10

Atuações do Corinthians contra o Internacional: empate amargo

RJ
Redação Jogada10
  • HUGO SOUZA - Pouco acionado ao longo do duelo. Fez apenas uma defesa e foi seguro quando entrou em ação. Por pouco não pega pênalti. NOTA 6.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    HUGO SOUZA - Pouco acionado ao longo do duelo. Fez apenas uma defesa e foi seguro quando entrou em ação. Por pouco não pega pênalti. NOTA 6.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • CACÁ - Foi muito acionado por conta das investidas do Carbonero e se saiu bem com os cortes. Ainda teve chance em cabeceio. Contudo, no fim, cometeu pênalti e comprometeu o resultado. NOTA 3.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    CACÁ - Foi muito acionado por conta das investidas do Carbonero e se saiu bem com os cortes. Ainda teve chance em cabeceio. Contudo, no fim, cometeu pênalti e comprometeu o resultado. NOTA 3.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • GUSTAVO HENRIQUE - Um dos mais experientes do time, o zagueiro foi bem nos cortes e nas saídas de bola. Procurou organizar o setor nos minutos finais para segurar a vitória. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    GUSTAVO HENRIQUE - Um dos mais experientes do time, o zagueiro foi bem nos cortes e nas saídas de bola. Procurou organizar o setor nos minutos finais para segurar a vitória. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • ANGILERI - Grande atuação. Além de ser efetivo na defesa, com cortes e interceptações, o jogador iniciou a jogada do gol de Gui Negão e buscou acelerar as saídas de bola. NOTA 7.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    ANGILERI - Grande atuação. Além de ser efetivo na defesa, com cortes e interceptações, o jogador iniciou a jogada do gol de Gui Negão e buscou acelerar as saídas de bola. NOTA 7.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • MATHEUZINHO - Em seu primeiro ataque, fez lindo cruzamento para Gui Negão abrir o placar. Caiu muito no segundo tempo, mas não teve grande preocupação. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    MATHEUZINHO - Em seu primeiro ataque, fez lindo cruzamento para Gui Negão abrir o placar. Caiu muito no segundo tempo, mas não teve grande preocupação. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • RANIELE - Não foi primor técnico, mas mostrou grande disposição. Foi firme nas disputar e conseguiu algumas escapadas. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    RANIELE - Não foi primor técnico, mas mostrou grande disposição. Foi firme nas disputar e conseguiu algumas escapadas. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • RYAN - Ainda precisa melhorar. Pouco participativo no jogo. Quando aparecia se enrolou ou as jogadas não deram sequência. NOTA 5.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    RYAN - Ainda precisa melhorar. Pouco participativo no jogo. Quando aparecia se enrolou ou as jogadas não deram sequência. NOTA 5.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • BRENO BIDON - Mostrou evolução. O jovem, mais uma vez, teve boa atuação no meio-campo. Poderia fazer uma lida assistência, mas o gol foi anulado. Caiu no 2° tempo. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    BRENO BIDON - Mostrou evolução. O jovem, mais uma vez, teve boa atuação no meio-campo. Poderia fazer uma lida assistência, mas o gol foi anulado. Caiu no 2° tempo. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • HUGO - Quase marcou seu primeiro gol pelo Timão, mas foi anulado. Fora isso, fez um jogo burocrático no 1° tempo e cansou na etapa final. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    HUGO - Quase marcou seu primeiro gol pelo Timão, mas foi anulado. Fora isso, fez um jogo burocrático no 1° tempo e cansou na etapa final. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • VITINHO - Apesar da movimentação, foi pouco explorado. Não conseguiu grandes jogadas individuais, mas também ajudou na marcação. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    VITINHO - Apesar da movimentação, foi pouco explorado. Não conseguiu grandes jogadas individuais, mas também ajudou na marcação. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • GUI NEGÃO - Como sempre, o atacante estava bem posicionado para abrir o placar no Beira-Rio. Foi a única chance clara do atacante em todo o jogo. Saiu no 2° tempo. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    GUI NEGÃO - Como sempre, o atacante estava bem posicionado para abrir o placar no Beira-Rio. Foi a única chance clara do atacante em todo o jogo. Saiu no 2° tempo. NOTA 6.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • MATHEUS BIDU - Colocou energia em campo, mas errou passes fáceis no ataque e foi desarmado com facilidade. Tomou, com razão, um puxão de orelha de Dorival Júnior.NOTA 4.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    MATHEUS BIDU - Colocou energia em campo, mas errou passes fáceis no ataque e foi desarmado com facilidade. Tomou, com razão, um puxão de orelha de Dorival Júnior.NOTA 4.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • MAYCON - Pouco participativo em campo e quase não contribiu. NOTA 5.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    MAYCON - Pouco participativo em campo e quase não contribiu. NOTA 5.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • JOSÉ MARTÍNEZ- Entrou no segundo tempo e também teve pouco tempo para tocar na bola. NOTA 5.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    JOSÉ MARTÍNEZ- Entrou no segundo tempo e também teve pouco tempo para tocar na bola. NOTA 5.0 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • ÁNGEL ROMERO - Mesmo com pouco tempo em campo, iniciou algumas jogadas de ataque. Porém, sem sucesso. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    ÁNGEL ROMERO - Mesmo com pouco tempo em campo, iniciou algumas jogadas de ataque. Porém, sem sucesso. NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • ANDRÉ - Não teve grande participação no jogo. SEM NOTA - Foto: Reprodução
    ANDRÉ - Não teve grande participação no jogo. SEM NOTA - Foto: Reprodução Foto: Reprodução
  • TÉC. DORIVAL JÚNIOR - O esquema com três zagueiros e a orientação de marcação-pressão na saída do adversário deram muito certo, e o Corinthians foi superior. No segundo tempo, as substituições deixaram a equipe um pouco mais exposta e menos ofensiva. O empate foi causado única e exclusivamente por conta da falta cometida por Cacá no último minuto da partida.NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
    TÉC. DORIVAL JÚNIOR - O esquema com três zagueiros e a orientação de marcação-pressão na saída do adversário deram muito certo, e o Corinthians foi superior. No segundo tempo, as substituições deixaram a equipe um pouco mais exposta e menos ofensiva. O empate foi causado única e exclusivamente por conta da falta cometida por Cacá no último minuto da partida.NOTA 5.5 - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
  • Foto:
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay